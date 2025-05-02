Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih netleşti! 2025 ehliyet yenileme ücreti ile yenilememe cezası ne kadar? Ehliyet yenileyecekler dikkat!

        Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman, hangi ay bitiyor? Açıklama geldi!

        İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bir kez daha uzatıldığını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına süre uzatımına gidildiği belirtilirken, 2025 yılına ait ehliyet yenileme ücret tarifesi ve yenilememe halinde uygulanacak cezalar da kamuoyuyla paylaşıldı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eski tip sürücü belgeleri için tanınan yenileme süresi bir kez daha uzatıldı.Peki yeni son tarih ne zaman? 2025’te ehliyet yenileme ücreti ne kadar olacak? Ehliyet belgesini yenilemeyenleri hangi cezalar bekliyor? İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla ilgili tüm detaylar haberimizde…

        2

        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

        Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

        Yerlikaya şunları söyledi:

        "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

        Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

        Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        3

        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        4

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        5

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?