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Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Karayolu üzerinde işlenmiş kusurların yanı sıra ehliyetsiz araç kullanma ve ehliyet yetersizliği konuları ile ilgili de cezalar kesilmektedir. Karayolları Trafik Kanunun 39. maddesine göre sürücüler ve ruhsat sahiplerine idari para cezası kesilmektedir. Kesilen cezanın miktarı ise ehliyetsiz araç kullanmanın miktarı, ihlalin durumuna ve niteliğine bağlı olarak değişim göstermektedir.

Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı itibariyle 8190 TL olarak belirlenmektedir. Ancak eğer ehliyetsiz olarak araç kullanmakta olan kişi aracın sahibi değil ise ceza iki katına çıkmaktadır. Böylelikle 16.380 TL olarak ödenmektedir. Eğer ehliyetsiz araç kullanma cezası ilk 15 gün içerisinde ödenir ise ceza da indirim yapılmaktadır. Geç ödenir ise cezanın miktarı faiz ile birlikte artış göstermektedir.

Ehliyetsiz Araba Kullanmanın Cezası

Trafiğin daha düzenli bir hale gelmesi amacı ile bazı sürücülere belli başlı bazı nedenlerden dolayı cezalar verilmektedir. Bu cezalar ile birlikte hatalı kişinin aynı durumu tekrar etmemesi hedeflenmektedir. Ceza verilmekte olan konulardan bir tanesinin de ehliyetsiz araba kullanmanın cezası olduğu görülmektedir. Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı için 8190 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyetsiz araç kullandırma cezası da aynı şekilde 8190 TL olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesinin cezası da 4060 TL olarak belirlenmektedir. Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç cezası için de yine aynı miktarda ceza ödenmektedir. Bunun dışında ehliyeti yanına almama cezası ise 951 TL olarak belirlenmektedir.

18 Yaşından Küçüklere Ehliyetsiz Araba Kullanma Cezası Kesilir mi?

Bir bireyin araç sürebilmek için 18 yaşını doldurmuş olması ve ehliyet alması gerekmektedir. Eğer sürücü bu özelliklere sahip değil ise ceza almaktadır. Ancak 18 yaşından küçüklere uygulanan cezanın ne olduğu da merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle çocuk 15 yaşını doldurmamış ise herhangi bir idari para cezası kesilememektedir. Ancak böyle bir durumda araç kullandıran araç sahiplerine ceza kesilmektedir.

16 yaşını doldurmamış bir birey A1, M1 ve B1 sınıfında sürücü belgesi alabilmektedir. Ancak bunların kesinlikle ehliyetsiz kullanılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ehliyetsiz araba kullanmanın cezası ödenmek zorunda kalınacaktır.

Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Trafikten kimsenin canının tehlike altında olmaması gerekmektedir. Bundan dolayı da belli başlı bazı düzenlemelere başvurulmaktadır. Kurallara uygun olmayan sürücülere birtakım cezalar verilmektedir. Böylelikle trafiğin akışının düzenlenmesine yardımcı olunmaktadır. Alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullanımı da oldukça sakıncalı bir durumdur ve bu durum fark edildiğinde kişinin ceza alması gerekmektedir. Bundan dolayı da oldukça dikkatli davranılması ve alkollü olunmadan ehliyet alınarak trafiği çıkılması gerekli görülmektedir.