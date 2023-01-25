Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2023 Ehliyetsiz Araba Kullanmanın Cezası Kaç Para?
ABONE OL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2023 ehliyetsiz araba kullanmanın cezası kaç para?

Trafiğin düzenlenmesi gerekmektedir çünkü bu sayede kaza oranları azalış göstermekte ve bunun yanı sıra trafik daha rahat bir şekilde ilerlemektedir. Rahat bir trafik elde edilmesi için ise uyulması gerekmekte olan belli başlı pek çok kural bulunmaktadır. Her insanın mecburi olarak bu kurala uyması ve hem kendi canını hem de karşısındaki insanların canını tehlikeye atmaması gerekmektedir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2023 Ehliyetsiz Araba Kullanmanın Cezası Kaç Para?
HABERTURK.COM

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Karayolu üzerinde işlenmiş kusurların yanı sıra ehliyetsiz araç kullanma ve ehliyet yetersizliği konuları ile ilgili de cezalar kesilmektedir. Karayolları Trafik Kanunun 39. maddesine göre sürücüler ve ruhsat sahiplerine idari para cezası kesilmektedir. Kesilen cezanın miktarı ise ehliyetsiz araç kullanmanın miktarı, ihlalin durumuna ve niteliğine bağlı olarak değişim göstermektedir.

Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı itibariyle 8190 TL olarak belirlenmektedir. Ancak eğer ehliyetsiz olarak araç kullanmakta olan kişi aracın sahibi değil ise ceza iki katına çıkmaktadır. Böylelikle 16.380 TL olarak ödenmektedir. Eğer ehliyetsiz araç kullanma cezası ilk 15 gün içerisinde ödenir ise ceza da indirim yapılmaktadır. Geç ödenir ise cezanın miktarı faiz ile birlikte artış göstermektedir.

Ehliyetsiz Araba Kullanmanın Cezası

Trafiğin daha düzenli bir hale gelmesi amacı ile bazı sürücülere belli başlı bazı nedenlerden dolayı cezalar verilmektedir. Bu cezalar ile birlikte hatalı kişinin aynı durumu tekrar etmemesi hedeflenmektedir. Ceza verilmekte olan konulardan bir tanesinin de ehliyetsiz araba kullanmanın cezası olduğu görülmektedir. Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı için 8190 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyetsiz araç kullandırma cezası da aynı şekilde 8190 TL olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesinin cezası da 4060 TL olarak belirlenmektedir. Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç cezası için de yine aynı miktarda ceza ödenmektedir. Bunun dışında ehliyeti yanına almama cezası ise 951 TL olarak belirlenmektedir.

18 Yaşından Küçüklere Ehliyetsiz Araba Kullanma Cezası Kesilir mi?

Bir bireyin araç sürebilmek için 18 yaşını doldurmuş olması ve ehliyet alması gerekmektedir. Eğer sürücü bu özelliklere sahip değil ise ceza almaktadır. Ancak 18 yaşından küçüklere uygulanan cezanın ne olduğu da merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle çocuk 15 yaşını doldurmamış ise herhangi bir idari para cezası kesilememektedir. Ancak böyle bir durumda araç kullandıran araç sahiplerine ceza kesilmektedir.

16 yaşını doldurmamış bir birey A1, M1 ve B1 sınıfında sürücü belgesi alabilmektedir. Ancak bunların kesinlikle ehliyetsiz kullanılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ehliyetsiz araba kullanmanın cezası ödenmek zorunda kalınacaktır.

Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Trafikten kimsenin canının tehlike altında olmaması gerekmektedir. Bundan dolayı da belli başlı bazı düzenlemelere başvurulmaktadır. Kurallara uygun olmayan sürücülere birtakım cezalar verilmektedir. Böylelikle trafiğin akışının düzenlenmesine yardımcı olunmaktadır. Alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullanımı da oldukça sakıncalı bir durumdur ve bu durum fark edildiğinde kişinin ceza alması gerekmektedir. Bundan dolayı da oldukça dikkatli davranılması ve alkollü olunmadan ehliyet alınarak trafiği çıkılması gerekli görülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu
GÜNDEM 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Polisin yanında uyuşturucu satmaya kalkıştı!
GÜNDEM Polisin yanında uyuşturucu satmaya kalkıştı!
Denizli'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM Eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
İzmir açıklarında itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Gündem Haberleri
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, personel alımı olacak mı, şartları neler?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri!
Osmaniye'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - En Son Haberler
GÜNDEM Kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konteynerde ölü bulundu
GÜNDEM Konteynerde ölü bulundu
Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
GÜNDEM Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.