EK DERS ÜCRETİ NE KADAR? 2023 Kasım saatlik ücretli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL oldu? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR? 2023 Kasım saatlik ücretli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL oldu? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60.12 lira olan ücretli öğretmen ek ders ücretinde yüzde 25 artış yapıldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin saatlik ders ücretlerin yüzde 25 artış yapıldı. İşte 2023 Kasım ücretli ögretmenlerin ek ders ücretine ilişkin detaylar...

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KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.