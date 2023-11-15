Kasım ek ders saatlerinde değişiklik yapıldı! 2023 ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB'e bağlı olan eğitim kurumlarında ek ders ücreti ile görevlendirilen ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine yüzde 25 oranında artış yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati 39'dan 36'ya düşürüldü. İşte 2023 Kasım ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hakkında merak edilenler...
Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60.12 lira olan ücretli öğretmen ek ders ücretinde yüzde 25 artış yapıldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin saatlik ders ücretlerin yüzde 25 artış yapıldı. İşte 2023 Kasım ücretli ögretmenlerin ek ders ücretine ilişkin detaylar...
EK DERS ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ARTIŞ!
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından 60.12 TL olan ücretli öğretmen saatlik ek ders ücretinde yüzde 25 artış yapıldı. Yüzde 25 artışın ardından ek ders ücreti saatlik 75.15 TL'ye yükselmiş oldu.