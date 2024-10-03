Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödeme tarihleri 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile destek paketi ödemelerinde son durum merak ediliyor. 1 Ekim'den itibaren birçok kişi arama motorlarında ekim ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Aile destek ödeme tarihleri ile ilgili detaylar
Giriş: 03.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:08
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