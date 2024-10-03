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        Haberler Bilgi Yaşam Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödeme tarihleri 2024

        Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödeme tarihleri 2024

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile destek paketi ödemelerinde son durum merak ediliyor. 1 Ekim'den itibaren birçok kişi arama motorlarında ekim ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Aile destek ödeme tarihleri ile ilgili detaylar

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        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:08
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