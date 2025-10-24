Ekin Türkmen: Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ekin Türkmen, Etiler'de görüntülendi.

REKLAM

41 yaşındaki Ekin Türkmen, sevgilisi olup - olmadığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: Ben sapyoseksüel mi oldum anlamadım. Hayatımda kimse yok. Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim. Karşındaki insanla sohbet edebilmek, onun zekâsı artık beni etkileyen şeyler. Öyle şişmanmış, kaslıymış böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Belli bir yaştan sonra zaten onunla ilgilenmiyorsun. 20'li yaşlardan sonra o gidiyor insandan. Karşılıklı oturup keyifle sohbet edebildiğim insandan hoşlanıyorum. Arkadaşlarım da böyle kişiler zaten" dedi.