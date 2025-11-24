Ekin Türkmen: Zorbalık her meslekte var

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ekin Türkmen, Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkmen, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' filmi hakkında konuştu; "Yılmaz hocayla çalışmak büyük bir gurur."

Ekin Türkmen, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine hâlâ yalnız olduğunu ve herhangi bir arayış içerisinde olmadığını söyledi. Türkmen, gazetecilerin, "Kriterlerinizde güncelleme var mı?" şeklindeki sorusu üzerine; "Hayır, hâlâ aynı" yanıtını verdi.

Ekin Türkmen, geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci'nin 'Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın üzerinden gündeme getirdiği setlerde zorbalık konusu hakkında da konuştu. Türkmen; "Çocuk oyuncular, bir yetişkin, anne - baba ya da psikolog gözetiminde olmalı. Zorbalık, her meslekte yaşanabilen bir durum" dedi.