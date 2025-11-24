Habertürk
        Ekin Türkmen: Zorbalık her meslekte var

        Ekin Türkmen: Zorbalık her meslekte var

        Geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci, yıllar önce çocuk oyuncu olarak yer aldığı bir dizide Evrim Akın tarafından zorbalığa maruz kaldığını açıklamıştı. Etiler'de görüntülenen Ekin Türkmen, konuyla ilgili fikrinin sorulması üzerine; "Çocuk oyuncular, bir yetişkin, anne - baba ya da psikolog gözetiminde olmalı. Zorbalık her meslekte yaşanabilen bir durum" dedi

        Giriş: 24.11.2025 - 08:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 08:52
        "Zorbalık her meslekte var"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ekin Türkmen, Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkmen, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' filmi hakkında konuştu; "Yılmaz hocayla çalışmak büyük bir gurur."

        Ekin Türkmen, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine hâlâ yalnız olduğunu ve herhangi bir arayış içerisinde olmadığını söyledi. Türkmen, gazetecilerin, "Kriterlerinizde güncelleme var mı?" şeklindeki sorusu üzerine; "Hayır, hâlâ aynı" yanıtını verdi.

        Ekin Türkmen, geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci'nin 'Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın üzerinden gündeme getirdiği setlerde zorbalık konusu hakkında da konuştu. Türkmen; "Çocuk oyuncular, bir yetişkin, anne - baba ya da psikolog gözetiminde olmalı. Zorbalık, her meslekte yaşanabilen bir durum" dedi.

