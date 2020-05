Ekmeğini, üst üste dizip minareler yaptığı taştan çıkarıyor - ŞANLIURFA

AA

Camilerin ayrılmaz parçaları minareler, şehirlere ayrı bir anlam ve tarihi doku kazandırıyor. Son dönemlerde beton minarelerin tercih edilmesi nedeniyle taş minare ustalarının sayısı azaldı.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda minarenin yapımında emeği olan Şanlıurfalı minare ustası 55 yaşındaki Mustafa Çakar, ince hesaplarla şekil verdiği taşları üst üste koyarak geçimini sağlıyor.Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi yakınlarında inşaatı devam eden caminin minaresini yapan Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin zorluklarını anlattı.Mesleğe 30 yıl önce ustasının yanında başladığını belirten Çakar, o günden bu yana Türkiye'nin birçok şehrindeki cami minarelerinin yapımında çalıştığını söyledi.Çakar, temelden taş örme yöntemi ile yapılan minarelerin uzun yıllar dayandığını belirterek bölgeye has nahit taşından yapılan minarelerin hem daha estetik hem de sağlam olduğunu belirtti.- "Günde 25-30 defa minareye inip çıkıyoruz"Çakar, minarelerin yüksekliğinin yaklaşık 50 metreyi bulduğunu belirterek, bu kadar yüksekte çalışan bir kişinin yükseklik korkusunun olmaması gerektiğini söyledi.Gün boyunca yüksekte ve güneşin altında çalıştıklarını anlatan Çakar, "Bugüne kadar çok sayıda minare yaptım. Şu an çalıştığımız minare 25 metre yüksekliğe sahip, 2 şerefeli olacak. Yüksekten korkmuyorum. Korkusu olan zaten bu işi yapamaz. Merdivenleri dahi çıkamaz. Allah güç kuvvet veriyor çok şükür. Biz de işimizi yaparken güvenli ve titiz davranıyoruz. Bugüne kadar çok şükür hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Günde 25-30 defa minareye inip çıkıyoruz, yorucu bir iş." diye konuştu.Çakar, zor olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını belirterek şunları kaydetti:"Birçok insan yüksekte çalışamadığı için bu işi yapamıyor. Kentte bu mesleği yapan 3-4 kişi kaldı. Allah'a çok şükür çalışıyoruz. Bir minare yapımı yaklaşık 2 ila 4 ay arasında sürüyor. Bu minarede iki arkadaşımla çalışıyoruz. Çalışana her zaman iş ve ekmek vardır."Çakar, gelen talepler üzerine bölgedeki birçok tarihi yapının da restorasyonu ve bakımlarını da yaptıklarını ifade etti.