Ekmek polemiği!

Uzun zamandır tartışmalı olan konularından biri de ekmek. Kimi uzmanlar ekmeğin faydalarından bahsederken, kimileri de bir doktor olarak ekmeği hayatından tamamen çıkardığını, ekmeğin beslenmede yeri olmaması gerektiğini savunuyor.

Sağlıklı bir yaşam için diyetimizden ekmeği çıkarmak mı gerekir? Ekmeğe karşı olan uzmanlar, sadece işlem görmüş undan yapıldığı için beyaz ekmeğe mi karşı yoksa ekmeğin her türüne mi?

Ekmeğin beslenmede önemli bir yer tuttuğunu söyleyen uzmanlar ise çavdar, yulaf, çok tahıllı, karabuğday ekmeklerinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak her şeyin fazlası zarardır ilkesinden yola çıkarak, günlük miktarı aşmamak kaydıyla...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE AMERİKAN DİYABET BİRLİĞİ DE ÖNERİYOR

İç Hastalıkları ve Gastroentoloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, tam tahıllı beslenmenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Diyabet Birliği (ADA) tarafından da obezite ile savaşta önerildiğini unutmamak gerektiğine dikkat çekmişti.

Dr. Bektaş, "Tam tahıllı ekmek ya da buğday ekmeğini çiğnemek uzun sürer ve içerdiği lif nedeniyle de kişiyi tok tutar. Ayrıca şeker ve insülin düzeyini de yükseltmez. Tam tahıllı ekmek bazı meyve ve sebzeden daha fazla lif içerir. İçerdiği lifler sayesinde bağırsaktaki dost bakterilere fayda sağlar. Düzenli tam buğday, çok tahıllı, yulaf ve çavdar ekmekleri tüketimi karın çevresi yağlanmasını da azaltır. Ancak yeşil yapraklı sebzeler hariç çok miktarda tüketilen her gıdanın kiloyu artıracağı unutulmamalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Dr. Bektaş, Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni liste baz alındığında; tam tahıllı ekmeği ve buğday ekmeğinin oldukça iyi değerlere sahip olduğunu belirtmişti.

"HARVARD'IN LİSTESİ BAŞLARINDA PARALANSIN!"

"Beslenme tavsiyeleri ile tüm dünyanın sağlığını bozan, endüstri işbirlikçisi Harvard'a bu kadar çok değer verilmesini katiyen anlamıyorum. Harvard'ın listesi başlarında paralansın!" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Genetiğiyle oynanmış buğday veya tahıllardan elde edilen, rüşeym ve kepeği ayrılmış, işlenmiş undan, endüstriyel maya ile yapılan ve katkı maddeleri eklenen ekmek için 'sakın yemeyin' diyorum" dedi.

Prof. Dr. Küçükusta, "Zayıflamak istemek yanlış bir hedeftir, adam gibi beslenmeyi hedeflemek gerekir. İlle de 'Şu kiloda olacaksın' diye bir şey yoktur" diye konuştu.

Birkaç sene öncesine kadar tam tahıl unundan geleneksel usullerle evde kendi yaptıkları ekmekten sabahları 1-2 dilim yediğini ancak birkaç senedir neredeyse ekmeği sıfırladığını açıklayan Küçükusta, "Makarna, börek, simit, mantı, lahmacun ve benzeri gıdaları en aza indirdim çünkü ekmek ve hamur işlerinden alacağım besin ögelerinin tümünü daha güvenle alacağım başka yiyecekler var" açıklamasında bulundu.

EKMEK YEMEYELİM DE NE YİYELİM?

İç Hastalıkları ve Gastroentoloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, "Buğday mı insanı, insan mı buğdayı evcilleştirdi bilinmez. Buğday medeniyettir, buğday olmasa uygarlık olmazdı. Söz meclisten dışarı ama un değirmenleri ile savaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Ancak konu Ahmet Rasim Küçükusta hocanın yazıları olduğunda, zaman ve değer verip okurum..." diyerek, şu açıklamada bulundu: "Vücudun günlük enerji ihtiyacının yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan, 25-35’i yağlardan, yüzde 12-15’i proteinlerden karşılanmalıdır.

Dünyada insanların enerji ihtiyacının yüzde 50’den fazlası tahıllardan karşılandığı düşünüldüğünde işin önemi anlaşılıyor. Tahıllar ulaşılması kolay, ucuz ve sağlıklı besinler. Tahıl denilince ülkemizde buğday ilk sırayı alıyor. Buğday soframıza sadece ekmek olarak değil makarna, bulgur pilavı, unlu mamuller ya da kahvaltı gevrekleri şeklinde gelebiliyor. Hayır buğday yemem diyorsanız şeker, patates , pirinç ya da mısırdan enerjinizi sağlayacaksınız."

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