SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ekmek polemiği
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Ekmek polemiği!

Uzun zamandır tartışmaların odağı olan ekmekle ilgili açıklamalar bitmek tükenmek bilmiyor. Uzmanların bir kısmı 'ekmek yiyin' diyor, diğer kısmı ise, 'ekmek tüketmeyin' diyor. Kafalar karışık! Haliyle, vatandaş şu soruyu soruyor: "Uzmanlar arasında bile bir fikir birliği yok. Peki ekmeği yiyelim mi, yemeyelim mi?"

28.08.2018 - 15:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Uzun zamandır tartışmalı olan konularından biri de ekmek. Kimi uzmanlar ekmeğin faydalarından bahsederken, kimileri de bir doktor olarak ekmeği hayatından tamamen çıkardığını, ekmeğin beslenmede yeri olmaması gerektiğini savunuyor.

Sağlıklı bir yaşam için diyetimizden ekmeği çıkarmak mı gerekir? Ekmeğe karşı olan uzmanlar, sadece işlem görmüş undan yapıldığı için beyaz ekmeğe mi karşı yoksa ekmeğin her türüne mi? 

Ekmeğin beslenmede önemli bir yer tuttuğunu söyleyen uzmanlar ise çavdar, yulaf, çok tahıllı, karabuğday ekmeklerinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak her şeyin fazlası zarardır ilkesinden yola çıkarak, günlük miktarı aşmamak kaydıyla... 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE AMERİKAN DİYABET BİRLİĞİ DE ÖNERİYOR

İç Hastalıkları ve Gastroentoloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, tam tahıllı beslenmenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Diyabet Birliği (ADA) tarafından da obezite ile savaşta önerildiğini unutmamak gerektiğine dikkat çekmişti.

Dr. Bektaş, "Tam tahıllı ekmek ya da buğday ekmeğini çiğnemek uzun sürer ve içerdiği lif nedeniyle de kişiyi tok tutar. Ayrıca şeker ve insülin düzeyini de yükseltmez. Tam tahıllı ekmek bazı meyve ve sebzeden daha fazla lif içerir. İçerdiği lifler sayesinde bağırsaktaki dost bakterilere fayda sağlar. Düzenli tam buğday, çok tahıllı, yulaf ve çavdar ekmekleri tüketimi karın çevresi yağlanmasını da azaltır. Ancak yeşil yapraklı sebzeler hariç çok miktarda tüketilen her gıdanın kiloyu artıracağı unutulmamalıdır" açıklamasında bulunmuştu. 

Dr. Bektaş, Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni liste baz alındığında; tam tahıllı ekmeği ve buğday ekmeğinin oldukça iyi değerlere sahip olduğunu belirtmişti. 

"HARVARD'IN LİSTESİ BAŞLARINDA PARALANSIN!"

"Beslenme tavsiyeleri ile tüm dünyanın sağlığını bozan, endüstri işbirlikçisi Harvard'a bu kadar çok değer verilmesini katiyen anlamıyorum. Harvard'ın listesi başlarında paralansın!" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Genetiğiyle oynanmış buğday veya tahıllardan elde edilen, rüşeym ve kepeği ayrılmış, işlenmiş undan, endüstriyel maya ile yapılan ve katkı maddeleri eklenen ekmek için 'sakın yemeyin' diyorum" dedi. 

Prof. Dr. Küçükusta, "Zayıflamak istemek yanlış bir hedeftir, adam gibi beslenmeyi hedeflemek gerekir. İlle de 'Şu kiloda olacaksın' diye bir şey yoktur" diye konuştu. 

Birkaç sene öncesine kadar tam tahıl unundan geleneksel usullerle evde kendi yaptıkları ekmekten sabahları 1-2 dilim yediğini ancak birkaç senedir neredeyse ekmeği sıfırladığını açıklayan Küçükusta, "Makarna, börek, simit, mantı, lahmacun ve benzeri gıdaları en aza indirdim çünkü ekmek ve hamur işlerinden alacağım besin ögelerinin tümünü daha güvenle alacağım başka yiyecekler var" açıklamasında bulundu. 

 

EKMEK YEMEYELİM DE NE YİYELİM? 

İç Hastalıkları ve Gastroentoloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, "Buğday mı insanı, insan mı buğdayı evcilleştirdi bilinmez. Buğday medeniyettir, buğday olmasa uygarlık olmazdı. Söz meclisten dışarı ama un değirmenleri ile savaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Ancak konu Ahmet Rasim Küçükusta hocanın yazıları olduğunda,  zaman ve değer verip  okurum..." diyerek, şu açıklamada bulundu: "Vücudun günlük enerji ihtiyacının yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan, 25-35’i yağlardan, yüzde 12-15’i proteinlerden karşılanmalıdır.

Dünyada insanların enerji ihtiyacının yüzde 50’den fazlası tahıllardan karşılandığı düşünüldüğünde işin önemi anlaşılıyor. Tahıllar ulaşılması kolay, ucuz ve sağlıklı besinler. Tahıl denilince ülkemizde buğday ilk sırayı alıyor. Buğday soframıza sadece ekmek olarak değil makarna, bulgur pilavı, unlu mamuller ya da kahvaltı gevrekleri şeklinde gelebiliyor. Hayır buğday yemem diyorsanız şeker, patates , pirinç ya da mısırdan enerjinizi sağlayacaksınız."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X