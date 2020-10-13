Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz, yapılışı çok pratik ve lezzetli olan ekmek tatlısı tarifi için kolları sıvayalım. Evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ekmek tatlısının üzerine kaymakla, sevdiklerinize güzel bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Ekmek Kadayıfı Tatlısı Malzemeler:

Kek İçin;

3 adet yumurta

1 ,5 su bardağı un

1 bardak toz şeker

Yarım çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Fırın pişirme kağıdı

Muhallebi İçin;

2 buçuk su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı şeker

4 çorba kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilya

Karamelli Şerbeti İçin;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Ekmek Kadayıfı Tatlısı Yapılışı:

Bir kap içerisine 3 adet oda sıcaklığın da yumurta, şeker ve yarım çay bardağı süt eklenerek, 3-4 dakika karıştırılır.

Un, kabartma tozu ve vanilya eklenir, biraz daha karıştırılır.

Pişirme kağıdı serili, küçük boy borcam tepsiye dökülür.

175 derece fırında, 25 dakika pişirilir.

Soğumaya bırakılır.

Muhallebisi için süt ve un, ocak üzerinde kaynatılır.

Kıvamını bulunca vanilya ve Hindistan cevizi eklenir.

Soğuması için beklenir.

karamelli şerbeti ise; şeker bir tava üzerinde hiç karıştırmadan sallanır, kısık ateşte karemilize edilir.

Şeker tamamen eriyince 3 bardak soğuk su eklenir.

Sertleşen şeker, kaynayan su içerisinde kaşıkla gezdirilerek, eritilir.

Soğumuş kek cam kaptan alınır.

Fırın pişirme kağıdı çıkarılarak, 2 ye bölünür.

Alt kısmı cam kaba konur üzerine, az miktar da şerbet kaşık yardımıyla gezdirilir.

Muhallebinin tamamı üzerine dökülür ikinci parça üzerine kapatılır.

Şerbetin tamamı üzerine dökülür.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kek soğuk, şerbetin de ilk sıcaklığı geçmiş olsun.

Servis için, 5- 6 saat veya bir gece dolapta beklenirse uygun olur.