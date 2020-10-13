Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek Yapma
ABONE OL

Ekmek Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Ekmek Tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Ekmek kadayıfı, Türk mutfağında yer alan, Afyonkarahisar kökenli bir tatlıdır. Geleneksel mutfağımızın en lezzetli tatlılarından biri olan Ekmek Tatlısı tarifini sizler için hazırladık. Peki Ekmek Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? İşte Ekmek Tatlısı yapılışı ve malzemeleri...

Ekmek Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Ekmek Tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz, yapılışı çok pratik ve lezzetli olan ekmek tatlısı tarifi için kolları sıvayalım. Evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ekmek tatlısının üzerine kaymakla, sevdiklerinize güzel bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Ekmek Kadayıfı Tatlısı Malzemeler:

Kek İçin;

3 adet yumurta

1 ,5 su bardağı un

1 bardak toz şeker

Yarım çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Fırın pişirme kağıdı

Muhallebi İçin;

2 buçuk su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı şeker

4 çorba kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilya

Karamelli Şerbeti İçin;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Ekmek Kadayıfı Tatlısı Yapılışı:

Bir kap içerisine 3 adet oda sıcaklığın da yumurta, şeker ve yarım çay bardağı süt eklenerek, 3-4 dakika karıştırılır.

Un, kabartma tozu ve vanilya eklenir, biraz daha karıştırılır.

Pişirme kağıdı serili, küçük boy borcam tepsiye dökülür.

175 derece fırında, 25 dakika pişirilir.

Soğumaya bırakılır.

Muhallebisi için süt ve un, ocak üzerinde kaynatılır.

Kıvamını bulunca vanilya ve Hindistan cevizi eklenir.

Soğuması için beklenir.

karamelli şerbeti ise; şeker bir tava üzerinde hiç karıştırmadan sallanır, kısık ateşte karemilize edilir.

Şeker tamamen eriyince 3 bardak soğuk su eklenir.

Sertleşen şeker, kaynayan su içerisinde kaşıkla gezdirilerek, eritilir.

Soğumuş kek cam kaptan alınır.

Fırın pişirme kağıdı çıkarılarak, 2 ye bölünür.

Alt kısmı cam kaba konur üzerine, az miktar da şerbet kaşık yardımıyla gezdirilir.

Muhallebinin tamamı üzerine dökülür ikinci parça üzerine kapatılır.

Şerbetin tamamı üzerine dökülür.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kek soğuk, şerbetin de ilk sıcaklığı geçmiş olsun.

Servis için, 5- 6 saat veya bir gece dolapta beklenirse uygun olur.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya Bıçak Arası Pide nasıl yapılır? Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAKonya Bıçak Arası Pide nasıl yapılır?
Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMABafra Pidesi nasıl yapılır?
Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte, erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi
YEMEK YAPMAErişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?
Etsiz kuru fasulye tarifi, nasıl yapılır? Etsiz kuru fasulye yapılışı
YEMEK YAPMAEtsiz kuru fasulye tarifi
Patatesli kır pidesi nasıl yapılır? Patatesli kır pidesi malzemeleri neler? Nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAPatesli kır pidesi tarifi
Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? Trabzon yağlı pide yapılışı ve malzemeleri
YEMEK YAPMATrabzon yağlı pide nasıl yapılır?
Ahtapot ızgara tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAhtapot ızgara yapılışı ve püf noktası
Tel şehriye çorbası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMATel şehriye çorbası tarifi
Yoğurtlu patates salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAYoğurtlu patates salatası için pratik tarif
Tavuk fajita tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEnfes tarif tavuk fajitanın püf noktaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X