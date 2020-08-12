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Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı

Hatay’da yaşayan Mehmet Karaali, 7 yıldan bu yana şoförlük yaptığı minibüsünü gelin arabası yaptı. Minibüsünü süsleten Karaali’nin aracını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Minibüsten gelin arabası
İHA

Hatay’ın Defne İlçesi’ne bağlı Gümüşgöze Mahallesi’nde ikamet eden ve 7 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Karaali, ekmek teknesi olan minibüsünü düğününde gelin arabası yaptı.

İHA'nın haberine göre şoförün eşinin de onayıyla gelin arabası yaptığı minibüs, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Minibüs şoförü arkadaşları ile birlikte konvoy yaparak şehir turu atan Karaali’nin aracı ilgi odağı oldu.

Kimi vatandaşlar şaşırırken, kimileri de fotoğraf çekinmek istedi.

Küçük yaşlardan beri hayalinin minibüs şoförlüğü olduğunu belirten Karaali, “Küçüklüğümden beri, ilkokulu da iken bile öğretmenin sorduğunda hep hayalimde şoför olmak vardı. Baba mesleğinden dolayı istiyordum. Arabalara olan hevesimden okuyamadım. Kısmet, şoför oldum, 7 yıldır da bu işi yapıyorum. Her zaman evleneceğim zaman çalıştığım aracımı gelin arabası yapacağım diye söylüyordum. Nişanlımla da bunu paylaştım, yapacağımı söyledim, o da farklı buldu ve olabileceğini söyledi. Bunun için de çok mutluyum ve bu mutluluğun tarifini anlatamam. Arabamı temizlemek, süslemekten zevk alıyorum. Darısı bekarların başına, herkese de tavsiye ederim böyle farklı şeyler yapsınlar” dedi.

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