Akten açıkladı: 700 milyar euroluk yeşil finansman hedefinde Türkiye’ye yüzde 20 pay

Rahim Ak sordu; Garanti BBVA Genel Müdürü Murat Akten yanıtladı.

Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, zirve kapsamında enerji maliyetlerinin ve su tüketiminin azaltılması, temiz enerji yatırımları ve sürdürülebilir teknolojilerle ilgili çalışmaların ele alındığını belirtti.

Garanti BBVA’nın pavilyonunda çalıştay, panel ve müşteri toplantılarının aynı anda gerçekleştirildiğini aktaran Akten, etkinliklere yurt dışından 200 BBVA çalışanı ile yaklaşık 500 yabancı katılımcının katıldığını söyledi.

Zirveye yoğun ilgi olduğunu belirten Akten, “Daha sonra 3 saate çıkan sıralar olmuş, o kadar ilgi vardı” dedi.

Akten, COP31’de farklı ülkelerin ve sektörlerin deneyimlerini dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, özellikle Arjantin’de tarım alanında kullanılan teknoloji ve inovasyon örneklerinden etkilendiğini ifade etti.

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ENERJİDE ŞEBEKE VE DEPOLAMA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

BBVA’nın sürdürülebilir finansman hedeflerine ilişkin bilgi veren Akten, 2018’de açıklanan ilk hedeflerin zaman içinde yükseltildiğini söyledi.

“2018’de hedeflerimiz çok daha düşüktü. Daha sonra 2025’e doğru gelirken 400 milyara kadar çıkardık, onları da geçtik” diyen Akten, 2029 sonu itibarıyla 3,5 trilyonluk hedef belirlediklerini ve 1,9 trilyona ulaştıklarını kaydetti.

BBVA’nın 2025-2029 dönemi için euro cinsinden 700 milyar euroluk hedef belirlediğini aktaran Akten, bu hedefin yaklaşık yüzde 20’sinin Türkiye’den beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin sanayi altyapısı, Avrupa ile entegre tedarik zinciri ve yüksek temiz enerji potansiyeline sahip olduğunu belirten Akten, enerji üretimindeki artışla birlikte şebeke ve depolama yatırımlarının da hızlanması gerektiğini ifade etti.

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“Şebeke yatırımı, depolama yatırımı da çok çok önemli” diyen Akten, Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan 2040 hedefleri doğrultusunda yatırım ihtiyacının kısa sürede iki-üç katına çıkabileceğini belirtti.

MERSİN'DE GÜNEŞ PANELLERİ İÇİN 124 MİLYON EURO'LUK KREDİ

Garanti BBVA’nın temiz enerji yatırımlarına sağladığı finansmana ilişkin bilgi veren Akten, Mersin’deki bir müşteriye güneş panelleri için yaklaşık 124 milyon euro kredi kullandırdıklarını söyledi.

Akten, Çin Exim ve Sinosure kaynaklı finansmanlarla KOBİ’lere daha avantajlı koşullarda kredi sağladıklarını belirterek, “KOBİ’lerimize ciddi finansman sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İspanya’dan sağlanan yaklaşık 100 milyon euroluk bir paketin 13 milyon eurosunun küçük bir üretici tarafından kullanıldığını aktaran Akten, teknoloji yatırımlarında elektrik tüketiminin en az yüzde 20 azalmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Akten, bu yatırımların orta ve büyük ölçekli şirketlerin geleceğe daha hazırlıklı ve rekabetçi hale gelmesini sağladığını ifade etti.

Uzun vadeli proje finansmanında doğru nakit akışı ve kredi yapısının kurulmasının önemine dikkat çeken Akten, Avrupa, Amerika ve Çin Exim kaynaklarından sağlanan desteklerin finansman imkanlarını artırdığını kaydetti.

"TARIMDA YAPAY ZEKA KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Tarımda verinin ve yapay zekanın kullanımının önemine de değinen Akten, sulama, gübre çeşidi ve gübre miktarının belirlenmesinde teknolojiden yararlanılabileceğini söyledi.

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“Yapay zeka kullanımı, üretimi daha ölçekli hale getirmek için çok önemli” diyen Akten, özellikle küçük üreticilere teknoloji ve veri desteği sağlanmasının önem taşıdığını belirtti.

Akten, damla sulamanın yanı sıra drone ve diğer teknolojilerle hangi noktada ne kadar su veya gübre kullanılması gerektiğinin belirlenebileceğini ifade etti.

Teknoloji şirketlerinin bu alanlarda hizmet ve danışmanlık sunduğunu aktaran Akten, ürün ve koşullara göre değişen veriler sayesinde gübreleme ve sulama zamanının belirlenebildiğini söyledi.