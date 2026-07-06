Ali Çınar, Dünya Enerji Konseyi Kongre Danışma Grubu’na seçildi
Ali Çınar, Dünya Enerji Konseyi tarafından 27. Dünya Enerji Kongresi için oluşturulan Kongre Danışma Grubu'na, dünya genelinden seçilen 11 üye arasında yer aldı
Sözlü mülakatlar sonucunda belirlenen grup, enerji sektörünün önde gelen küresel temsilcilerini bir araya getiriyor. Kongre Danışma Grubu, başta Riyad’da düzenlenecek 27. Dünya Enerji Kongresi olmak üzere, Dünya Enerji Kongrelerinin program içeriği ve genel katılımcı deneyiminin şekillendirilmesine katkı sunacak.
Dünya Enerji Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren WEC Türkiye’de başkanlık görevini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yürütüyor. Başkan yardımcılığı görevlerinde ise SOCAR Türkiye CEO’su ve SOCAR Global CEO Danışmanı Elchin Ibadov ile Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler yer alıyor.
Kongre Danışma Grubu’nun, küresel enerji gündeminin ele alınacağı kongrelerde sektörün dönüşümüne ilişkin stratejik başlıkların belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.