Arçelik’ten Voleybol Milli Takımlarına sürdürülebilir destek

71 yıldır Türkiye için değer yaratan Arçelik, teknoloji ve üretim gücünü toplumsal fayda alanındaki uzun soluklu katkılarıyla birleştirmeye devam ediyor. Sporu bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak konumlandıran marka, Türkiye Voleybol Federasyonu ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Arçelik, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ve Mutfak Küçük Ev Aletleri kategorilerinde Voleybol Milli Takımlarının Resmi Sponsoru olarak ay yıldızlıların yanında yer alacak.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni İstanbul'da düzenlendi. Törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, Arçelik CEO'su Can Dinçer, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, voleybol milli takım sporcuları Aylin Uysalcan, Marko Mert Matic ve Ahmet Tümer ile TVF ve Arçelik'ten yetkililer katıldı.

REKLAM

2026 Milli Takımlar sezonunda başlayıp 2029 sezonunun sonuna kadar devam edecek iş birliği kapsamında Arçelik, "Teknolojimiz Hayatın, Desteğimiz Voleybolun Kalbinde" yaklaşımıyla federasyonun yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sunacak. Sponsorluk kapsamında Arçelik Enerji Çözümleri'nin güneş panelleri ve inverter sistemleri, TVF'nin Gümüşhane'deki arazilerinde kurulacak güneş enerjisi sistemlerinde kullanılacak. Bu sistemlerden elde edilecek yenilenebilir enerji ise Voleybol Milli Takımları için sürdürülebilir gelir yaratılmasına katkı sağlayacak. Arçelik, ayrıca Mutfak Küçük Ev Aletleri Sponsoru olarak da Milli Takımların yanında yer alacak.

"Birlikteliğimizin Türk voleyboluna katkı sunacağına inanıyoruz"

Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun bugün ulaştığı başarıda sponsorlarımızın desteğinin ve paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü birlikteliğin çok önemli bir payı bulunuyor. Arçelik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, uzun süredir hayalini kurduğumuz enerji projemiz açısından da büyük önem taşıyor. Voleybola duydukları güven ve ilk günden bu yana verdiği kıymetli destekler için Koç ailesine ve Arçelik camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Arçelik bizim için çok değerli bir yol arkadaşı. Bu birlikteliğin Türk voleyboluna katkı sunacağına inanıyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Voleybolun ilham verici başarı hikayesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, "Koç Topluluğu olarak sporu; dostluk, dayanışma, saygı ve ortak başarı kültürünü güçlendiren birleştirici bir güç olarak görüyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un ‘Ülkem varsa ben de varım' anlayışıyla spora yaptığımız yatırımları, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının yanı sıra genç nesillere yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki milli takımlarımızın elde ettiği her başarı, yalnızca kupalarla değil, çocuklara ve gençlere verdiği ilhamla da büyüyor. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhu, geleceğin sporcularına ve milyonlarca gencimize cesaret veriyor. Topluluğumuzun 100. yılında ülkemizin voleybolda yazdığı bu ilham verici başarı hikâyesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İkinci yüzyılımıza girerken de Topluluk şirketlerimizle birlikte, ülkemize değer katan, gençlere ilham veren ve sürdürülebilir başarıyı destekleyen projelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Teknoloji birikimimizi Türk voleybolunun geleceğiyle buluşturuyoruz"

Arçelik CEO'su Can Dinçer ise, "Bu topraklardan doğan ve 71 yıldır geliştirdiği teknolojilerle ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil eden bir şirket olarak, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran Voleybol Milli Takımlarımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 1970'lerin sonundan bu yana voleybolla kurduğumuz bağ, Türkiye Voleybol Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğini bizim için daha da anlamlı kılıyor. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin merkezine koyan bir şirket olarak, sağlayacağımız güneş enerjisi çözümleriyle Voleybol Milli Takımlarımız için yenilenebilir enerjiye dayalı sürdürülebilir bir gelir modelinin oluşmasına katkı sunacağız. Böylece teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki birikimimizi Türk voleybolunun geleceği için kalıcı değer üreten bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Mutfak Küçük Ev Aletleri kategorisindeki ürünlerimizle de milli takımlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türk voleybolunun geleceğine katkı sağlayacak bu iş birliğinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Arçelik'ten spora uzun soluklu destek

"Teknolojiyle Hayatın Kalbinde" yaklaşımıyla uzun yıllardır tüketicilerin kalbinde yer alan Arçelik, şimdi de voleybol severlerin kalbinde daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. Arçelik, sporu; toplumsal kalkınmayı destekleyen, farklı kuşakları ortak bir heyecan etrafında buluşturan stratejik bir alan olarak konumlandırıyor. Markanın voleybolla bağı, 1979 yılında kurulan Arçelik Spor Kulübü'ne uzanıyor. Uzun yıllar voleybola destek veren Arçelik, erkek voleybol takımıyla Türkiye Şampiyonluğu ve A1 Ligi şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza attı. 2017 yılından bu yana Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru olarak ay yıldızlı formanın yanında yer alan marka, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ve Mutfak Küçük Ev Aletleri kategorilerinde Voleybol Milli Takımları'nın Resmi Sponsoru olarak milli takımlar düzeyindeki desteğini voleybola da genişletiyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile hayata geçirilen iş birliği, Arçelik'in "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği merkeze alan yaklaşımının ve Türkiye için değer yaratma hedefinin somut adımlarından da biri olarak öne çıkıyor.