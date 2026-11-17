Takviye edici gıdalarda yanıltıcı sağlık beyanları ve onaysız internet satışlarına karşı ASKON Sağlık Sektör Kurulu tarafından hazırlanan çözüm önerileri içeren rapor ASKON Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Aydın ve ASKON Genel Sekreteri Fatih Furkan Akkaya tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hüseyin Çelik'e sunuldu.

Raporda, takviye edici gıdalarda ürün onayı ve gıda güvenliğinin Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık beyanlarının Sağlık Bakanlığı TİTCK, reklam ve elektronik ticaretin ise Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. İnternet ve sosyal medyada onaysız ürün satışı ile yanıltıcı sağlık beyanlarının hem tüketicileri hem de kurallara uyan firmaları zor durumda bıraktığı vurgulandı.

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ASKON’un dikkat çektiği en önemli nokta, mevzuata aykırı sağlık beyanlarından elde edilen kazancın cezaları aşması halinde yaptırımların caydırıcılığını yitirmesi oldu. Raporda, bazı firmaların cezaları adeta reklam maliyeti gibi görüp yüksek satışa ulaşabildiği, analiz ve kalite kontrol kurallarına uyan firmaların ise haksız rekabetle karşı karşıya kaldığı ve insan sağlığını tehlikeye atacak merdiven altı markaların türemeye başladığı belirtildi. Bu durumun ihracat odaklı Made in TÜRKİYE kalitesine ve üretime de zarar verdiği ifade edildi.

Öne çıkan öneriler şöyle:

· Üç bakanlığın ortak veri takibi yapacağı, başvuru ve şikâyetlerin tek sistemden izleneceği merkezi koordinasyon kurulmalı.

· Yanıltıcı reklamlara yapay zekâ desteğiyle hızlı müdahale edilmeli; internet ve sosyal medya satışları düzenli denetlenmeli.

· Aynı üründe uygunsuz sağlık beyanı nedeniyle 3’üncü kez ceza alınması halinde ürün pazaryerlerinde veya eczanelerde satışa kapatılmalı.

· Aynı suçun 5’inci kez tekrarlanması halinde firmanın faaliyeti durdurulmalı.

· Ceza ve yaptırım, satıcı ile ana marka sahibine aynı anda uygulanmalı; aksi halde ürün başka satıcı üzerinden satılmaya devam eder.

· FDA ve FTC arasındaki iş birliği gibi uluslararası modeller dikkate alınmalı.

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ASKON Sağlık Sektör Kurulu, halk sağlığının, adil rekabetin ve mevzuata uygun çalışan işletmelerin korunması için ilgili bakanlıklar, bilim insanları ve sektör temsilcileriyle ortak çalışmalara katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.