Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Enerji politikalarını yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin talep dinamiklerini de dikkate alarak şekillendirdiklerini belirten Bayraktar, bu doğrultuda hazırladıkları "Milli Enerji 2040" programını bu ay başında uluslararası kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

"Milli Enerji 2040" yeni enerji mimarisinin merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını anlatan Bayraktar, bunu Türkiye'nin iktisadi ve sosyal kalkınmasını hızlandıran, sanayisinin rekabet gücünü artıran ve teknolojik dönüşümünü destekleyen stratejik bir kalkınma modeli olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

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Fosil yakıtlardaki talebi elektriğe kaydıracaklarını ve elektrikleşme oranını yüzde 36'ya çıkaracaklarını belirten Bayraktar, "Sektörel elektrikleşme oranlarını, ulaştırmada yüzde 1'den yüzde 24'e, sanayide yüzde 30'dan yüzde 33'e, meskende yüzde 21'den yüzde 30'a, hizmetler ve tarımda ise yüzde 45'ten yüzde 65'e taşıyacağız. Böylece elektrik talebimizin yüzde 86 artışla 680 milyar kilovatsaate yükselmesini öngörüyoruz" bilgilerini paylaştı.

Bakan Bayraktar, bu talebi karşılamak için mevcut 128 bin megavat kurulu gücü 281 bin megavata çıkaracaklarını ifade ederek, "Bu hedef, son 24 yılda faaliyete geçirdiğimiz kapasitenin 1,6 katını önümüzdeki 14 yılda devreye almamız anlamına geliyor. Bu büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırım tutarı yaklaşık 190 milyar dolar. Söz konusu ilave yatırımın yüzde 95'i sıfır veya düşük emisyonlu kaynaklardan oluşacak" diye konuştu.

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GÜNEŞ PANELLERİNDE YÜZDE 91, RÜZGÂR TÜRBİNLERİNDE İSE YÜZDE 65 YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"

Yaklaşık 45 bin megavat seviyesindeki güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü 100 milyar dolarlık yatırımla 4 katına çıkararak 2040 yılında 175 bin megavata ulaştırmayı hedeflediklerine işaret eden Bayraktar, yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 63'ten yüzde 77'ye çıkartacaklarını söyledi.

Bayraktar, yeni YEKA modeliyle 2024'ten bu yana toplamda 6 bin 85 megavatlık kapasite tahsis ettiklerine işaret ederek, bunun sonucunda 752 milyon dolar katkı payı aldıklarını kaydetti.

Her yıl en az 2 bin megavatlık kapasite tahsisleriyle bu yarışmalara devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını ise 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirmeyi planlıyor ve 2040 yılına kadar 6 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan dağıtık üretim ve yerinde tüketim uygulamalarını daha fazla destekleyeceğiz. Aynı bağlantı noktasında olması şartıyla, çatılar başta olmak üzere, uygun alanlarda 1 megavata kadar otomatik bağlantı tahsisiyle yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasını kolaylaştıracağız. Ayrıca mevcut santrallerde kapasite artışı, yenileme ve hibrit uygulamalarıyla yenilenebilir yatırımların artmasını sağlayacağız. Enerji geleceğimiz için kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve ihraç eden güçlü bir değer zinciri inşa ediyoruz. Bugün güneş panellerinde yüzde 91, rüzgar türbinlerinde ise yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık."

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"EN AZ 1,5 MİLYON ŞARJ NOKTASINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Bayraktar, "Milli Enerji 2040" vizyonu kapsamında iletim altyapısına 36 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini ve bu kapsamda yüksek gerilim hatlarını 77 bin kilometreden 112 bin kilometreye, trafo kapasitesini ise 241 bin megavolt-amperden (MVA) 316 bin MVA'ya çıkartacaklarını ifade etti.

Türkiye'de bir ilk olarak 10 bin kilometre yüksek gerilim doğru akım (HVDC) hatlarını devreye alacaklarına da işaret eden Bayraktar, elektrik dağıtım sektöründe yaptıkları yatırımlarla kayıp oranını yüzde 21'den yüzde 8 seviyesine indirdiklerine, böylece ekonomiye her yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık katkı sağladıklarına dikkati çekti.

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Bayraktar, 2021-2025 döneminde elektrik dağıtımında bugünkü fiyatlarla 783 milyar liralık yatırım ve bakım bütçesi kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2026-2030 döneminde ise bu bütçeyi yüzde 50'nin üzerinde artırarak 1 trilyon 256 milyar liraya çıkardık. 2040 yılına kadar dağıtım şebekemize toplam 80 milyar dolar yatırım yapacağız ve akıllı sayaç dönüşümünü ve SCADA sisteminin yaygınlaşmasını sağlayacağız. Kesintili üretim karakteristiğine sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının portföyümüzdeki payı arttıkça, elektrik sistemimizin esnekliğini de güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle batarya depolama, pompaj depolamalı hidroelektrik santral, komşularımızla enterkonneksiyon hatları ve talep tarafı yönetimi uygulamalarıyla bu alanda 28 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca 2040 yılında 20 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Elektrikli araçlara olan talebi de göz önünde bulundurarak, en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı hedefliyoruz."

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AKKUYU'DA 12 MİLYAR DOLARLIK KATKIYLA YÜZDE 55 SEVİYESİNDE YERLİLİK ORANINA ULAŞILDI

Bayraktar, komşularla enterkonneksiyon kapasitesini 4 katına çıkararak 15 gigavata yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile "Elektriğin TANAP'ı" olarak adlandırdıkları "Yeşil Enerji Koridoru Projesi" ve yeni iletim hatlarıyla bağlantıları güçlendirdiklerine işaret eden Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşen en düşük elektrik alım fiyatı üzerinden 2 bin megavatlık güneş enerjisi projesini hayata geçireceklerini anımsattı.

Ayrıca nükleer enerji olmadan küresel iklim hedeflerine ulaşmanın, aynı zamanda hızla artan elektrik talebini sürdürülebilir şekilde karşılamanın mümkün olmadığının altını çizen Bayraktar, Türkiye'nin bu alandaki 70 yıllık hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Bakan Bayraktar, 4 reaktörün inşasının eş zamanlı olarak devam ettiğini, tüm yetkilendirme, lisanslama ve denetim süreçlerinin ulusal mevzuat ve uluslararası nükleer güvenlik standartları çerçevesinde titizlikle yürütüldüğünü kaydederek, "Nükleer Düzenleme Kurumunun denetiminde devam eden işletmeye alma testlerinin tamamlanmasının ardından ilk üniteyi devreye alarak üretilen elektriği vatandaşlarımıza sunacağız. Bu proje aynı zamanda ülkemizdeki nükleer mühendislik, teknik eğitim, insan kaynağı ve teknoloji kapasitesinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar yerleşik imalatçılarımız ve hizmet sağlayıcılarımızın projeye sunduğu 12 milyar dolarlık katkıyla yüzde 55 seviyesinde yerlilik oranına ulaşılmıştır." diye konuştu.

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2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istediklerini belirten Bayraktar, 2050'ye kadar en az 5 bin megavatlık Küçük Modüler Reaktörler (SMR) kapasitesine ulaşmak istediklerini anlattı.

"ENERJİ YOĞUNLUĞUNU YÜZDE 40 AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sanayiden ulaşıma, tarımdan binalara kadar ekonominin her alanında enerji verimliliğinin artırılmasının zaruri olduğunu vurgulayan Bayraktar, 2002'den bu yana enerji yoğunluğunun yüzde 33 azaltıldığını, bu oranın sanayi sektöründe yüzde 52 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bayraktar, bu tasarrufun ekonomik karşılığının yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bayraktar, 2024'te uygulamaya konulan "İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı" kapsamında sadece 2025'te 4,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu sayede, 1,5 milyon ton Eşdeğer Petrol (TEP) enerji tasarrufu sağladık ve yine 4,7 milyon ton eşdeğer karbondioksit emisyonunu engellemiş olduk. Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle kamu binaları için belirlenen tasarruf hedefi kapsamında, 2019-2025 döneminde ekonomik karşılığı yıllık 3,4 milyar lira olan 92 bin TEP enerji tasarrufu sağladık" dedi.

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"Milli Enerji 2040" kapsamında enerji verimliliğinin yanı sıra teknoloji ve yakıt dönüşümünden kaynaklanan kazanımlarla 2040'a kadar toplam 240 milyar dolar tasarruf sağlamayı öngördüklerini belirten Bayraktar, yapacakları yatırımlarla 2025-2040 döneminde enerji yoğunluğunu yüzde 40 azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

"SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ ÜRETİMİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geçen yıl 59 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin ve günlük 1 milyon varil olan ham petrol ihtiyacının 2040 yılında sırasıyla yıllık 77 milyar metreküp ve günlük 1,2 milyon varile ulaşmasının beklendiğini anlattı.

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"Milli Enerji 2040" vizyonuyla doğal gaz talebini yıllık 57 milyar metreküpe, ham petrol talebini ise günlük 718 bin varile düşürmeyi hedeflediklerine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizi, bünyesinde 21 ayrı üniteyi barındıran, adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi niteliğindeki ilk Yüzer Üretim Platformumuz Osman Gazi'nin göreve başlamasıyla iki katına çıkaracağız. Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır. Yenilenebilir gaz alanında da önemli bir potansiyel görüyoruz. Özellikle organik atıklardan biyometan üretimiyle yıllık 1,5 milyar metreküplük yenilenebilir gazı kanuni düzenleme sonrasında ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz.

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LNG gazlaştırma kapasitemizi de günlük 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız. Silivri ve Tuz Gölü'ndeki mevcut 6,8 milyar metreküp yer altı depolama kapasitemizi ise 17,6 milyar metreküpe çıkaracağız. Diğer taraftan Ceyhan'ı, bölgedeki petrol kaynaklarını uluslararası piyasalara taşıyan güçlü bir petrol merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. 50 milyon varillik depolama kapasitesinin yanı sıra rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla burada büyük bir değer zinciri oluşturacağız."