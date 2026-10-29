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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bakan Bolat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, milletin alın teri, girişimcilerin gayreti ve ihracatçıların başarılarıyla taçlandıracaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bolat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aziz milletin bağımsızlık iradesinin, imanının ve sarsılmaz vatan sevgisinin eseri olan Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir iftihar ve coşkuyla kutladıklarını belirten Bolat, "Ecdadımızın fedakarlıkları ve aziz şehitlerimizin emanet ettiği bu kutlu mirası korumak, ülkemizi üretimde, ihracatta ve uluslararası ticarette daha ileriye taşımak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

        Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nı ticaretin de yüzyılı yapma vizyonuyla üretim gücünü artırmak, ihracatı büyütmek ve Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmek için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

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        Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelesi kahramanlarını, aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri de şükranla yad ettiğini belirten Bolat, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını, milletimizin alın teri, girişimcilerimizin gayreti ve ihracatçılarımızın başarılarıyla taçlandıracağız. Cumhuriyet'imizin 103. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın büyük ve güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

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        #29 Ekim
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