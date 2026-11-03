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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanımına ilişkin konuştu

        Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanımına ilişkin konuştu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla ilgisi bulunmadığını belirterek, fon kaynaklarının başka alanlarda değerlendirilmesinin ve spekülatif işlemlerde kullanılmasının yasal olarak mümkün olmadığını söyledi

        Giriş: 03 Kasım 2026 - 22:37 Güncelleme:
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        İşsizlik fonu açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, fonun tasfiye edilen fonlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

        FON KAYNAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının ilgili yönetmelikte açıkça belirtildiği şekilde Takasbank'ta değerlendirildiğini ifade eden Bakan Işıkhan, bu kaynakların başka alanlarda kullanılmasının yasal olarak mümkün olmadığını vurguladı.

        Bakan Işıkhan, fon kaynaklarının başka alanlarda değerlendirilmesinin ve spekülatif işlemlerde kullanılmasının da yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

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        #Vedat Işıkhan
        #işsizlik fonu
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