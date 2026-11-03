Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanımına ilişkin konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, fonun tasfiye edilen fonlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

FON KAYNAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının ilgili yönetmelikte açıkça belirtildiği şekilde Takasbank'ta değerlendirildiğini ifade eden Bakan Işıkhan, bu kaynakların başka alanlarda kullanılmasının yasal olarak mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan Işıkhan, fon kaynaklarının başka alanlarda değerlendirilmesinin ve spekülatif işlemlerde kullanılmasının da yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.