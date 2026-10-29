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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Her yeni eser tam bağımsızlık iradesinin nişanesi"

        "Her yeni eser tam bağımsızlık iradesinin nişanesi"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, her yeni eser, atılım ve başarının, Türkiye'nin yarınlarına duydukları inancın ve tam bağımsızlık iradesinin nişanesi olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Her yeni eser tam bağımsızlık iradesinin nişanesi"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Üretim, bilim, teknoloji ile milletin alın ve akıl teriyle elde ettiği kazanımlarla geleceğe yürüdüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

        "Her yeni eser, her büyük atılım ve her başarı, Türkiye'nin yarınlarına duyduğumuz inancın ve tam bağımsızlık irademizin bir nişanesidir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, devletimize hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'imizi büyük hedeflere erişerek Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız."

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        #Fatih Kacır
        #29 Ekim
        #Cumhuriyet
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