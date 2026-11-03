Bakan Kacır, selden etkilenen küçük işletmelere faizsiz kredi verileceğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul ve diğer şehirlerde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen işletmelere yönelik yeni destek programını duyurdu. KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen Acil Durumlar Desteği kapsamında küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel ve taşkınlardan etkilenen işletmelerin ekonomik kayıplarını telafi edebilmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla destek programını başlattıklarını belirtti.

6 AY ÖDEMESİZ, 24 AY VADELİ KREDİ

Destek kapsamında işletmelere sıfır finansman maliyetiyle kredi kullandırılacak. Kredilerin faiz veya kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

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Küçük işletmeler 1 milyon liraya, mikro işletmeler ise 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Krediler 24 ay vadeli olacak ve ilk 6 ay ödeme yapılmayacak.

Bakan Kacır, açıklamasında, "KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

KOSGEB Acil Durumlar Desteği için son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre destekten, 2026 yılı içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen, valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

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İşletmelerin destekten faydalanabilmesi için sel ve taşkından etkilendiklerini ve felaketin etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle kanıtlamaları gerekecek.