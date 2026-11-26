Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fon tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bakanlığımıza bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi hiçbir fonda parası bulunmamaktadır." dedi.

BAKAN KURUM'DAN COP31 ELEŞTİRİLERİNE YANIT

COP31 sürecine ilişkin muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin dış politikasını yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden değerlendirmek, ana muhalefet makamının taşıdığı sorumlulukla asla bağdaşmaz. Biz Antalya’da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik. Çok net söyledim; devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere her kim ne söylerse söylesin, bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

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MUHALEFETE 'ÇÖP' TEPKİSİ

Komisyonda muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Kurum, "Çöp deyince aklımıza ne geldiği malum, sizin belediyeleriniz geliyor." ifadelerini kullandı.