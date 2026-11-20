Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zorlu küresel koşulların olduğu bu dönemde, uyguladığımız programla artan dayanıklılık önemli bir kazanımımızdır. Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında, yüzde 2’nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Cari dengede sağladığımız iyileşme sonucunda dış yükümlülüğümüz geriliyor. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranının ise üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 31,1 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Uzun dönem ortalaması yüzde 20,1 olan brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının 2026 yılında yüzde 16,1’e inmesini öngörüyoruz.

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Önümüzdeki dönemde de yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikalarımızı sürdürerek; dış dengede elde ettiğimiz kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.