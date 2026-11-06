BDDK, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini kaldırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:32 Güncelleme:
BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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