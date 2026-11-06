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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık BDDK, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini kaldırdı

        BDDK, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini kaldırdı

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı

        BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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