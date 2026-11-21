Vergi ve muhasebe yazılımlarıyla tanınan ABD'li Intuit, e-posta pazarlama platformu Mailchimp'i İtalyan teknoloji şirketi Bending Spoons'a satmak için anlaştı. CNBC'nin haberine göre, nakit ve hisseden oluşan anlaşmanın değeri 3,68 milyar dolar. Bedelin 3,31 milyar doları nakit ödenecek, 368 milyon dolarlık kısmı ise Intuit'e verilecek Bending Spoons hisselerinden oluşacak. Anlaşmanın düzenleyici onayların ardından 2027'nin başında tamamlanması bekleniyor.

12 MİLYAR DOLARDAN 3,68 MİLYAR DOLARA

Satış, Intuit için ağır bir zarar anlamına geliyor. Şirket 2021'de Mailchimp için 12 milyar dolar ödemişti. Bugünkü satış bedeli bunun üçte birinden az. Intuit'in son çeyrek verileri de satışın nedenini gösteriyor. 31 Ekim'de sona eren çeyrekte Mailchimp'in geliri yüzde 1 düşüşle 313 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Intuit'in toplam geliri yüzde 12 artarak 4,4 milyar dolara ulaştı. Intuit, satışın küçük işletmelere yönelik yapay zeka araçlarına odaklanmasını kolaylaştıracağını açıkladı.

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ABD'li teknoloji sitesi TechCrunch, Mailchimp'in 2021'deki satışının da tartışmalı olduğunu hatırlattı. Habere göre o dönem çalışanlar şirketten hisse alamamış, dolayısıyla satıştan pay da alamamıştı. Kurucuların çalışanlara şirketi hiçbir zaman satmayacaklarını ve bu yüzden hisseye ihtiyaçları olmadığını söylediği öne sürülmüştü.

ZORDAKİ ŞİRKETLERİ ALIP BÜYÜTÜYOR

Merkezi Milano'da bulunan Bending Spoons, son yıllarda tanınmış ama büyümesi yavaşlamış internet şirketlerini satın almasıyla öne çıkıyor. CNBC, şirketi Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in desteklediği bir teknoloji grubu olarak tanımladı. TechCrunch da Mailchimp'i Bending Spoons'un satın aldığı zor durumdaki internet şirketlerinin sonuncusu olarak nitelendirdi.

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Nasdaq'ta işlem gören şirket, Mailchimp'ten önce de büyük satın almalara imza attı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu belgelere göre Bending Spoons, çevrim içi iş birliği platformu Miro'yu 1,36 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın aldı ve işlemi 26 Ekim'de tamamladı. Şirket ayrıca veri yönetimi platformu Airtable'ı 1,285 milyar dolarlık şirket değeriyle tamamen nakit olarak satın almak için anlaşma imzaladı.

Bending Spoons'un kurucu ortağı ve CEO'su Luca Ferrari, şirketin açıklamasında Mailchimp'i e-posta pazarlamacılığını yirmi yılda yeniden şekillendiren güçlü bir marka olarak tanımladı. Ferrari, satın alma tamamlandıktan sonra şirkete önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.