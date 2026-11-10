Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan: "Kadınların tarımda daha fazla söz sahibi olması için çalışacağız"

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh’in kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla 2022’de başlattığı Tarımın Kadın Yıldızları Projesi, COP 31 BM İklim Değişikliği Konferansı’nda Birleşmiş Milletler Pavilyonu’nda paylaşıldı.

COP 31’in Gıda, Tarım ve Sağlık temalı günü olan 9 Kasım tarihinde Esmiyor’un moderasyonuyla gerçekleştirilen “Women Cultivating Resilience: From Farm-Level Experience to Climate-Resilient Food Systems” başlıklı panelde, kadınların iklim değişikliğine uyum sürecindeki rolü ve iklim değişikliğine dirençli gıda sistemlerinin geleceği ele alındı.

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Panelde BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, FAO Gıda Şampiyonu Dilara Koçak ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık konuşmacılar arasında yer alırken Tarımın Kadın Yıldızları çiftçisi Makbule Karadeniz de kendi üretim deneyimini uluslararası iklim gündemine taşıdı.

Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, kadınların tarımda büyük bir potansiyel barındırdığının altını çizerek şunları söyledi:

“Kadın üreticilerin bilgiye, teknolojiye, finansmana ve pazara erişimi tarımın geleceğinin temel konularından biri. Kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla başlattığımız SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları projesinde de bu imkânların birlikte ele alınmasını önemsiyoruz. Kadın üreticileri ürün alımı ve teşviklerin yanı sıra eğitim ve saha desteğiyle güçlendiriyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar kadın çiftçilerden 30 bin ton hacminde ve 280 milyon değerinde alım gerçekleştirdik. Finansal okuryazarlık, yapay zeka, girişimcilik gibi başlıklarda 5.500’den fazla kadına eğitim sağladık. Sözleşmeli çiftçilerimiz içinde kadınların oranı 2022’de yüzde 5 iken 2025’te yüzde 30’a ulaştı. Hedefimiz, tarımın dönüşümünde büyük bir potansiyel barındıran kadın çiftçilerin tarımın geleceğinde daha güçlü bir sese ve daha büyük bir role sahip olması. Kadınların tarım sektöründe daha fazla söz sahibi olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

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BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, kadınların tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümünde söz sahibi olmasının ve karar alma süreçlerine katılımının önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

“UN Women olarak amacımız, kadınların karar alma ve harekete geçme gücünü ve liderliğini sınırlayan yapısal engelleri ortadan kaldırmak. Böylece kadınların tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümünde söz sahibi olmalarını, bu dönüşüme yön vermelerini ve dönüşümden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Kadın çiftçilerin ve kurumların ortaya koyduğu önceliklerin ve çözüm önerilerinin ulusal politika ve yatırım kararlarına ve nihayetinde de daha geniş kapsamlı iklim gündemine yansıtılmasını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç var.”

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Kadın çiftçi Makbule Karadeniz, değişen iklim koşullarının tarımsal üretimde yarattığı zorluklara ve kadın çiftçiler arasındaki eğitim ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben çocukluğumdan beri tarımsal üretimin içindeyim. Bugün Trabzon'da farklı ürünler yetiştirerek üretmeye devam ediyorum. Ancak son yıllarda değişen iklim koşulları, kuraklık, aşırı yağışlar ve zararlılarla mücadele etmek giderek zorlaşıyor. Bu değişime uyum sağlamak için sürekli öğrenmemiz, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları projesi sayesinde hem ücretsiz eğitimlerle yeni bilgiler edindim hem de Türkiye'nin dört bir yanından kadın üreticilerle tanışarak deneyimlerimizi paylaşabildiğimiz, birbirimize destek olduğumuz bir topluluğun parçası oldum.

Kadınlar binlerce yıldır tarımsal üretimin içinde ama emekleri her zaman yeterince görünür olmuyor. Kadınların bilgiye, rehberliğe ve desteğe ulaşabilmesi, birbirlerinden öğrenebilecekleri topluluklarda yer alması çok önemli. Kamu kurumlarının ve özel sektörün de bu tür projeleri çoğaltarak daha fazla kadına ulaşmasını diliyorum. Gelecek toprakta, toprağı işleyen kadında!”