BİM'den 9 ayda 26,2 milyar TL net kâr

BİM, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin enflasyon muhasebesi (TMS 29) uygulanmış finansal sonuçlarına göre, yılın ilk dokuz ayında ana ortaklık paylarına düşen net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79 artarak 14 milyar 599 milyon TL'den 26 milyar 152 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketin toplam net kârı da aynı dönemde 14 milyar 747 milyon TL'den 26 milyar 394 milyon TL'ye çıktı.

NET SATIŞLAR 720,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

BİM'in 2026 yılının ilk dokuz ayındaki net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 720 milyar 478 milyon TL oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 665 milyar 221 milyon TL net satış gerçekleştirmişti.

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Üçüncü çeyrekte ise net satışlar yıllık bazda yüzde 5 artışla 245 milyar 736 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki net satışlar 233 milyar 121 milyon TL seviyesindeydi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 10,4 MİLYAR TL NET KÂR

BİM'in 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık paylarına düşen net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6 milyar 843 milyon TL'den 10 milyar 386 milyon TL'ye yükseldi. Böylece yıllık net kâr artışı yüzde 52 oldu.

Şirketin üçüncü çeyrekteki FAVÖK'ü 17,7 milyar TL, FAVÖK marjı ise yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.