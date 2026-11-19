BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,33 puan azalırken toplam işlem hacmi 83,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,23 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Almanya'da ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de ekim ayı perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde kasım ayı öncü tüketici güven endeksi, ABD'de ise kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.