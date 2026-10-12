Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 12.265,98 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,25 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.277,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 5,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı.

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Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.