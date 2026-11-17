Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 92,05 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 83,92 dolar oldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanmasıyla küresel arz fazlası beklentilerinin güçlenmesi sonucu haftanın ikinci işlem gününde geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), cuma günü yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Körfez ülkelerinin yüksek ihracatının etkisiyle küresel petrol arzı ekimde önceki aya göre günlük 2 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 360 bin varile yükseldi.

REKLAM

IEA'ya göre bu yıl küresel petrol arzı, Körfez ülkelerinin üretiminin yıl sonuna kadar büyük ölçüde korunacağı öngörüsüyle günlük 920 bin varil artarak 101,6 milyon varil olacak.

IEA, OPEC+ grubunun toplam petrol arzı tahminini yılın dördüncü çeyreği için günlük ortalama 3,2 milyon varil artırırken, görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkati çekti. Ajans, arzda kalıcı toparlanma için deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının güvenliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, piyasaların arzın talebi yakaladığı ve aşabileceği beklentisini giderek daha fazla fiyatlamaya başladığını belirterek, arz-talep dengesindeki değişimin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.

REKLAM

OPEC+ ülkelerinin üretim kotaları için kapasite değerlendirmesi

Öte yandan, OPEC'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, OPEC Sekretaryasının, üye ülkeler ile İşbirliği Bildirgesi'ne katılan ülkelerin azami sürdürülebilir petrol üretim kapasitelerinin değerlendirilmesine ilişkin pazartesi günü video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais'in başkanlık ettiği toplantıda, söz konusu değerlendirme sürecinin ilk kez bağımsız ve objektif bir yöntemle yürütüldüğü belirtildi. Al-Ghais, çalışmanın OPEC+ çerçevesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

REKLAM

Söz konusu değerlendirme, OPEC+ ülkelerinin 2027 ve sonrasındaki üretim kotalarının belirlenmesinde temel oluşturması açısından önem taşıyor.

Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise doların güçlenmesi oldu. ABD Merkez Bankasının aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar, ham petrol ve diğer emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Brent petrolde teknik olarak 92,17 dolar direnç, 91,33 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.