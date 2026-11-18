Cafe Crown'ın yeni reklam kampanyasında Zeynep Çamcı rol aldı
Cafe Crown'ın yeni reklam kampanyası yayınlandı. Oyuncu Zeynep Çamcı'nın başrolünde yer aldığı üç reklam filminde sınav dönemi, spor salonu ve ofis hayatındaki günlük koşuşturmalar mizahi bir dille ele alındı. Çamcı, reklam filmlerinin şarkısını da seslendirdi.
Cafe Crown'ın yeni reklam kampanyası, “Cafe Crown ile taçlanır her an” sloganıyla izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Serhat Bayram'ın üstlendiği kampanyada Zeynep Çamcı üç farklı karakterle kamera karşısına geçti.
Kampanyanın ilk filminde sınav haftasındaki bir öğrenci evinin karmaşası konu alındı. Çamcı'nın canlandırdığı karakter, ders çalışmak yerine uyumayı tercih eden arkadaşlarını harekete geçirmeye çalışıyor.
İkinci filmde ise spor salonu atmosferi ekranlara taşındı. Çamcı, kendine özgü antrenman yöntemleriyle öğrencisinin sınırlarını zorlayan bir antrenörü canlandırırken Cafe Crown'ın filtre kahve ve espresso kapsül ürünleri de reklamda yer aldı.
Üçüncü reklam filminde ofis hayatının yoğun temposu işlendi. İlk iş gününde kendisini acil toplantıların ortasında bulan bir stajyer ile disiplinli yöneticisi arasındaki ilişki mizahi bir dille anlatıldı.
Kampanyanın başrolünde yer alan Zeynep Çamcı, oyunculuğunun yanı sıra müzikal performansıyla da projeye katkı sağladı. Çamcı, reklam filmlerinde kullanılan şarkıyı da seslendirdi.
Reklam filmlerinde markanın turuncu kupası da ortak görsel unsur olarak kullanıldı. Kampanyada Cafe Crown'ın 3'ü 1 arada, filtre kahve, espresso kapsül, mocha ve latte ürünlerine yer verildi.