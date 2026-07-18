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        Haberler Ekonomi Otomobil Citroën C3 Aircross'a özel seri geldi

        Citroën C3 Aircross'a özel seri geldi

        Citroën, C3 Aircross için geliştirdiği yeni Collection özel serisini Türkiye'de satışa sundu. PLUS donanım seviyesini temel alan ve PLUS ile MAX donanım seviyeleri arasında konumlandırılan yeni özel seri, kendine özgü tasarım detayları donanım özellikleriyle C3 Aircross deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kırmızı tasarım klipsleri, 17 inç siyah alaşım jantları, ön kapılarda AIRCROSS etiketi ve Collection logosuyla dikkat çeken model, 145 HP gücündeki 1.2 Hybrid ëDCS6 ve 83 kW elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 15:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        C3 Aircross'a özel seri geldi

        Citroën, C3 Aircross ürün gamına özel seri Collection versiyonunu ekledi. Yeni C3 Aircross Collection, Türkiye’de 145 HP gücündeki 1.2 Hybrid ëDCS6 motor seçeneği ve 83 kW gücündeki yüzde 100 elektrikli uzun menzilli versiyonuyla satışa sunuldu.

        Yeni C3 Aircross Collection, tasarım detaylarıyla standart versiyonlardan ayrılıyor. Ön tampon ve arka çamurluklarda yer alan kırmızı klipsler, 17 inç siyah alaşım jantlar, ön kapılardaki Aircross yazısı ve arka bölümdeki Collection özel seri logosu modelin dış tasarımında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

        İç mekânda ise Collection serisine özel Urban Blue tema kullanılıyor. Citroën Advanced Comfort TEP/kumaş koltuklar, özel kapı paneli detayları, özel tasarımlı paspaslar ve anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi modelin donanım özellikleri arasında bulunuyor.

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        C3 Aircross Collection’da Citroën Advanced Comfort süspansiyon sistemi de sunuluyor. Bu sistem, özellikle şehir içi kullanımda kasis ve bozuk zeminlerin etkisini azaltmayı hedefliyor.

        Kompakt boyutları, geniş yaşam alanı ve konfor odaklı donanımlarıyla model, şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklara da uygun bir seçenek olarak konumlanıyor.

        Modelin 1.2 Hybrid 145 ëDCS6 versiyonu, 145 HP güç üreten hibrit motoru çift kavramalı otomatik şanzımanla bir araya getiriyor. Bu motor seçeneği, yakıt verimliliği ve sürüş konforunu birlikte sunmayı hedefliyor.

        Yüzde 100 elektrikli uzun menzilli versiyon ise 83 kW güç üretiyor. Sessiz sürüş karakteri ve sıfır emisyonlu yapısıyla öne çıkan elektrikli seçenek, şehir içi kullanımın yanında uzun menzil beklentisine de yanıt vermeyi amaçlıyor.

        Modelin temmuz ayına özel fiyatı hibrit versiyonda 2 milyon 130 bin TL, elektrikli versiyonda ise 1 milyon 870 bin TL olarak açıklandı.

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