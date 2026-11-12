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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı"

        Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı Oturumu"nda konuştu.

        Yenilenebilir enerjinin tarihte görülmemiş bir hızla büyüdüğünü, ancak şebekelerin aynı hızla büyümediğini belirten Yılmaz, yeni şebeke ihtiyacı ve eski altyapılar nedeniyle bugün dünyada 2 bin 500 gigavattan fazla yenilenebilir enerji projesinin şebeke bağlantısı için sırada beklediğini söyledi.

        Yıllık küresel şebeke yatırımlarının yaklaşık 450 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, daha fazla yenilenebilir enerjinin bağlanması, depolama sistemlerinin entegre edilmesi, elektrikli araçlar için şarj altyapısının oluşturulması ve elektrikle çalışan verimli teknolojilerin yaygınlaştırılabilmesi için sadece gelecek 3 yılda bu yatırımın yüzde 50 artması gerektiğini dile getirdi.

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        Yılmaz, şunları ifade etti:

        "Şebekelerimizi bugünün talebine göre değil, yarının ihtiyaçlarına göre tasarlamalıyız. Aşırı hava olayları artık istisna değil, planlama varsayımlarımızın bir parçası haline geldi. Şebekelerimizi daha dayanıklı hale getirerek olası hasarların ardından hızla toparlanabilen, kritik enerji ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayabilen ve yerel üretimini destekleyen bir altyapı oluşturmalıyız. Bunun için 2040'a kadar 80 milyon kilometreden fazla hattın yenilenmesi veya inşa edilmesi gerekecek. Şebekesiz temiz enerji, yola çıkamayan bir araç gibidir. Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir."

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        "Tecrübemizi ortaklarımızla paylaşmaya hazırız"

        Yılmaz, 2035'e kadar her yıl 8 gigavat yeni yenilenebilir kapasite hedefinin, iletim, depolama ve sistem esnekliği yatırımlarıyla birlikte planlandığını belirterek, "Tecrübemizi, özellikle Afrika ve ASEAN'daki ortaklarımızla paylaşmaya hazırız." dedi.

        COP31 Başkanlığı olarak elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefini ortaya koyduklarını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu hedefe şebekeler olmadan ulaşılamaz. Hızlandırıcı ile 35'e 35 Taahhüdü birbirini tamamlayan iki girişimdir. Hızlandırıcının 3 ilkesini önemsiyoruz: Hükümetlerin belirlediği öncelikleri esas alması, yeni bir kurum kurmak yerine mevcut finansmanı projelerle buluşturması ve proje hazırlığına odaklanması. İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ile bu yaklaşımı destekleyecek, şebeke projelerinin yatırım yapılabilir portföylere dönüşmesine katkı sağlayacağız."

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        Afrika'da 300 milyon insana elektrik ulaştırmayı hedefleyen Mission 300 ve ASEAN Elektrik Şebekesi'nin, bu girişimin ilk sınavları olacağına işaret eden Yılmaz, "Kalkınma bankalarını, özel yatırımcıları ve teknoloji sağlayıcılarını ilk kilometre taşlarının arkasında durmaya davet ediyoruz. Türkiye, şebeke yatırımlarının hızlandığı, temiz enerjinin herkese ulaştığı bir dünya için bu girişimin güçlü bir ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

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        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #cop31
        #yenilenebilir enerji
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