İşlemde Emirates NBD aracı banka, Emirates NBD Capital ise koordinatör olarak görev aldı. DenizBank, bu işlemle murabaha sendikasyon kredisinin azami vadesini üç yıla çıkardı.

“ULUSLARARASI PİYASALARDAN SAĞLADIĞIMIZ KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“DenizBank olarak uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü ve uzun soluklu ilişkilerimiz sayesinde ülkemiz ekonomisine kaynak sağlamayı sürdürüyoruz. 2023 yılında Türkiye’de konvansiyonel bir ticari banka tarafından ilk kez gerçekleştirdiğimiz murabaha sendikasyon işlemiyle uluslararası fonlama kanallarımıza yeni bir boyut kazandırmıştık. Bugün kredimizi 220 Milyon Dolar tutarında, üç yıla varan iki farklı vadede yenileyerek alternatif finansman kaynaklarına erişimimizde sürekliliği sağlarken, fonlama yapımızın vade çeşitliliğini ve finansal esnekliğini de güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finansman piyasalarındaki etkinliğimizi ve güçlü iş birliklerimizi ülkemizin reel ekonomisine uzun vadeli kaynak kazandırmak için değerlendirmeye devam edeceğiz”.