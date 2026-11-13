DenizBank’tan iklim finansmanı için 100 milyon dolarlık tahvil ihracı

JICA’nın Türkiye’de özel bir bankayla gerçekleştireceği ilk yeşil finansman işlemi kapsamında sağlanacak kaynak, iklim kaynaklı risklerin azaltılması ve bu risklerin mevcut ve gelecekteki etkilerine karşı uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerde kullanılacak.

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması kadar, ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerin yönetilmesi de büyük önem taşıyor. Aşırı hava olayları, üretim süreçlerinden tedarik zincirlerine kadar pek çok alanda yeni riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle iklim değişikliğine uyumu yalnızca çevresel bir gereklilik değil, üretimin sürekliliğini ve uzun vadeli rekabet gücünü destekleyen stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Kurum olarak sürdürülebilir finansman yaklaşımımız kapsamında, müşterilerimizin bu risklere karşı dayanıklılığını artıracak projelere öncelik veriyoruz. JICA dahil olmak üzere bugüne kadar 6 farklı uluslararası kalkınma ve yatırım bankasının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yeşil tahvil ihraçlarımızın toplamını 570 Milyon Dolara ulaştıracağız. Ülkemizin düşük karbonlu, iklim risklerine karşı dirençli bir ekonomiye geçişi ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”.

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İmza töreninde konuşan JICA Özel Sektör Ortaklığı ve Finans Departmanı Genel Direktörü Takehiro Yasui şunları söyledi: “Söz konusu yeşil tahvil yatırımı aracılığıyla DenizBank ile iş birliğimizi geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz. JICA olarak, Türkiye’de yeşil finansmanın gelişimini destekleyerek çevresel sürdürülebilirlik ile iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılmasına katkı sağlayan yatırımlar için uzun vadeli özel sektör kaynaklarını harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.”