Aralarında "Der Spiegel" dergisinin de bulunduğu uluslararası medya kuruluşları, banka içinden sızdırılan belgeleri inceleyerek belgelerdeki bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Dünya genelinde onlarca yayın kuruluşundan 200'den fazla araştırmacı gazetecinin dahil olduğu "Inside Deutsche Bank" (Deutsche Bank'ın İçi) adlı çalışma kapsamında iki ifşacının paylaştığı 15 milyonu aşkın e-posta, iç denetim raporu, yönetim kurulu tutanağı ve uyum dosyası mercek altına alındı. Uluslararası konsorsiyumda ZDF, Financial Times (FT), The New York Times, Le Monde ve Kyodo News gibi önde gelen medya organları da yer aldı.

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RUS İŞ İNSANLARIYLA İŞ HACMİNİ BÜYÜTME PLANI

Sızdırılan belgeler, Deutsche Bank'ın Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki isimler de dahil olmak üzere Rus iş insanlarıyla iş ilişkilerini genişletmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

Belgelerde yer alan bilgilere göre, dış hukuk danışmanlarının Eylül 2020'de ABD'deki finansal düzenleyici kurumlara bankanın Rusya'dan çekilmeyi ciddi şekilde değerlendirmesi yönünde tavsiyede bulunmasına ve kurum içi mali suç uzmanlarının uyarılarına rağmen banka yönetimi farklı bir yol izledi.

Aralık 2020'de yönetim kuruluna sunulan yeni Rusya stratejisi kapsamında, Kremlin ile yakın bağları bulunan isimlerin de yer aldığı en zengin 200 Rus vatandaşından oluşan bir liste hazırlandı ve varlıklı Rus müşterilerden elde edilen gelirin 2023 yılına kadar 28 milyon avrodan 50 milyon avroya çıkarılması planlandı.

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Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından gelen baskılar üzerine banka Rusya'dan çekilme kararı aldığını duyursa da bu sürecin henüz tam olarak tamamlanmadığı belirtildi.

ÜST YÖNETİCİ CHRISTIAN SEWING''İN YÖNETİM ANLAYIŞI VE "MEZVUAT DIŞI FAALİYET" İTİRAFI

Belgeler, 2018 yılında göreve gelen Üst Yönetici (CEO) Christian Sewing'in skandalları geride bırakma vaadine karşın kapalı kapılar ardında daha yüksek risk alınması yönünde baskı kurduğunu, uyum birimlerinin uyarılarını göz ardı ettiğini ve bilançoyu etkileyebilecek bazı kritik sorunları hissedarlarla paylaşmadığını gösterdi.

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Uyum eksiklikleri, kurumsal yönetişim zafiyetleri ve bilgi teknolojileri altyapısındaki aksaklıkların sıralandığı belgelerde, bankanın düzenleyici otoritelere fiilen "hukuk ve düzenin dışında faaliyet gösterdiğini" itiraf ettiği görüldü.

İfşacılar yaptıkları ortak açıklamada, Rus iş insanlarının hesapları gibi kritik konuları kamu yararı doğrultusunda ifşa ettiklerini belirterek bankanın üst yönetiminde ve kurum kültüründe köklü bir revizyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EPSTEIN'LE İLGİLİ 600 MİLYON DOLARLIK ŞÜPHELİ TRANSFER

Güney Afrika merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Barracuda Media tarafından koordine edilen ve Almanya'daki Veri ve Araştırma Merkezi'nin (DARC) teknik destek sağladığı araştırmada, bankanın muhasebe usulsüzlüklerinin yanı sıra varlıklı müşteriler için tartışmalı vergi kaçırma şemaları uyguladığı iddiaları da yer aldı.

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Dosyada, bankanın cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkili yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine aracılık ettiği belirlendi ve bu tutarın daha önce kamuoyuna yansıyan rakamların çok üzerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca bankanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 yılında vergi beyannamelerini yanlışlıkla ifşa ettiği, bu veri ihlalini Beyaz Saray'dan gizlediği ve kriz yönetimine ilişkin CEO Sewing'e doğrudan brifing verildiği ortaya çıktı.

Günlük ortalama 1 trilyon Euro'dan fazla uluslararası para transferine aracılık eden Deutsche Bank'a ilişkin hafta boyunca yayımlanacak yeni haberlerde, Katar kraliyet ailesinden bir isme yapılan gizli ödemeler ile bankanın kara para aklamayı önleme (AML) sistemlerindeki yapısal açıkların da ele alınacağı bildirildi.

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HİSSELERDE YÜZDE 6'YA VARAN DÜŞÜŞ VE "DÖNÜŞÜM" SAVUNMASI

Piyasalarda geniş yankı uyandıran haberlerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6'ya varan düşüşle Alman borsasında günün en çok tartışılan hissesi oldu.

Deutsche Bank'tan yapılan yazılı açıklamada ise veri sızıntısından kaynaklanan önemli bir mali etki beklenmediği belirtilerek belgelerde gündeme getirilen konuların "uzun yıllar öncesine, hatta bazı vakalarda 20 yıl geriye dayandığı" savunuldu.

Açıklamada, "İlgili meseleler o dönemde incelenmiş ve düzenleyici otoritelerle paylaşılmıştır. Bugün farklı bir bankayız. Christian Sewing'in liderliğinde Deutsche Bank köklü bir kurumsal dönüşümden geçti." ifadelerine yer verildi.

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2019-2025 döneminde iç kontrol ve uyum sistemlerini güçlendirmek amacıyla 7 milyar avro yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, kaydedilen ilerlemenin piyasa aktörleri, düzenleyici otoriteler, denetim kurumları ve yatırımcılar tarafından teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu haberlerin "iddia edilen kurum içi belgelere" atıfta bulunduğu kaydedilerek, "Bilgiler nasıl elde edilmiş olursa olsun, müşteriler, çalışanlar ve diğer üçüncü taraflar hakkında yasal olarak korunan gizli veriler içermektedir." denildi.

CEZALAR VE BASKINLARIN GÖLGESİNDE

Geçmişte kara para aklama iddiaları ve Postbank'ın devralınmasına ilişkin hukuki anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen Deutsche Bank, 2012 yılından bu yana piyasa manipülasyonu, Rus menşeli kara paranın aklanması ve yetersiz iç denetim gibi ihlaller nedeniyle uzlaşma ve dava tazminatı olarak toplam 18,6 milyar avro ödedi. Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), daha önce Postbank entegrasyonundaki eksiklikler nedeniyle bankaya para cezası kesmişti.