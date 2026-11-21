Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, çalıştığı iş yerinde 90 gün ücretsiz mazeret iznine ayrıldı.

İzninin dolduğu gün 90 gün daha ücretsiz mazeret izni isteyen çalışanın talebi, işverence kabul edilmedi.

İşe başlaması gerektiği bildirilmesine rağmen 15 gün boyunca mesaiye gelmeyen çalışan hakkında tutanak tutuldu.

Disiplin kurulu kararıyla 19 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışan, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve asgari geçim indirimi gibi alacaklarının ödenmesi talebiyle İstanbul 25. İş Mahkemesine dava açtı.

ÇALIŞANA TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILDI

Çalışanın, devamsızlık için bir mazeretinin olup olmadığı sorulmadan işten çıkarılmasını haksız bulan mahkeme, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

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Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesine geldi. Daire, usul ve esas yönünden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

YARGITAY DAVALI ŞİRKETİ HAKLI BULDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

İşçinin devamsızlık yaptığının sabit olduğuna işaret edilen Yargıtay kararında, "İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmış ise de işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Kararda, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı bildirildi.