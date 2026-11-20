Dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, iş dünyası liderlerini ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren COP31 kapsamında Divan, Mavi Bölge’deki ülke yerleşkelerinde, Yeşil Bölge’deki ülke, şirket ve sivil toplum kuruluşlarının yerleşkelerinde ve VIP alanlarında catering hizmetleri sundu.

Her gün binlerce kişiye hizmet sunan Divan’ın, COP31 boyunca 100 binin üzerinde katılımcıya ulaşması öngörülüyor. Farklı hizmet alanlarının ihtiyaçlarına göre planlanan üretim, lojistik ve servis süreçleri, katılımcı yoğunluğu ve değişen talepler doğrultusunda koordineli biçimde yürütüldü. Bu operasyon, Divan’ın büyük ölçekli organizasyonların yönetimindeki deneyimini de ortaya koydu.

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Divan Grubu Genel Müdürü Alper Önder, COP31 kapsamında üstlendikleri sorumluluğa ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “COP31 gibi farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getiren uluslararası bir organizasyonda görev almak bizim için hem büyük bir gurur hem de önemli bir sorumluluk oldu. 70 yıllık gastronomi ve misafirperverlik deneyimimizi, büyük ölçekli organizasyonlardaki operasyonel birikimimizle bir araya getirdik. Bu süreçte önceliğimiz, farklı hizmet noktalarında aynı kalite standartlarını korurken kaynakları verimli ve sorumlu biçimde kullanmaktı. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; yerel tedarikten menü planlamasına, üretimden atık yönetimine kadar tüm süreçlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. COP31 kapsamında edindiğimiz deneyimin, gelecekteki çalışmalarımıza da katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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Sürdürülebilirlik yaklaşımı operasyonun farklı aşamalarına yansıyor

Divan, COP31 kapsamında yürüttüğü yiyecek-içecek operasyonunda sürdürülebilirlik yaklaşımını satın alma, menü planlaması, üretim, servis ve atık yönetimi süreçlerine yansıttı. Menülerde yerel ve mevsimsel ürünlerin kullanımına öncelik verilirken mümkün olduğunca Antalya ve çevresindeki üreticilerden tedarik sağlandı. Bu yaklaşım, Divan’ın sürdürülebilir tedarik anlayışıyla da örtüşüyor. 2025 yılında %99 yerel tedarik oranına ulaşan Divan, yerel üreticileri desteklemeyi ve tedarik süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı önceliklendiriyor.

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Gıda israfını azaltmak amacıyla üretim planlaması katılımcı sayıları ve tüketim ihtiyaçlarına göre gerçekleştirildi. Standart reçeteler, porsiyon kontrolü ve servis miktarlarının takibiyle kaynakların verimli kullanımına odaklanıldı. Operasyon boyunca oluşan atıklar kaynağında ayrıştırılırken ambalaj kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülebilir alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar da yürütüldü.

Divan ayrıca COP31 kapsamında sunduğu menülerde kullanılan reçetelerin karbon ayak izini hesapladı. Menü reçetelerindeki malzeme miktarları ve referans emisyon faktörleri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmayla hammaddelerin karbon etkisi değerlendirildi. Bu uygulama, Divan’ın gastronomi faaliyetlerinin çevresel etkilerini ölçmeye ve süreçlerini bu doğrultuda geliştirmeye yönelik çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.