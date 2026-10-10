Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede? İşte listenin başı

Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 18 Pro, teknoloji dünyasının gündeminde yerini aldı. Yeni modelin farklı ülkelerdeki satış fiyatları arasında ortaya çıkan büyük fark, Türkiye'deki kullanıcıları da yakından ilgilendiriyor. Vergiler ve döviz kuru gibi etkenlerin fiyatlara yansımasıyla Türkiye, iPhone 18 Pro'nun en yüksek fiyatlarla satıldığı pazarlar arasında gösteriliyor. Özellikle yüksek depolama kapasitesine sahip modellerin fiyatları dikkat çekerken, Türkiye ile ABD arasındaki fiyat farkı da yeniden gündeme geldi.

IPHONE 18 PRO EN PAHALI HANGİ ÜLKEDE SATILIYOR?

Paylaşılan uluslararası fiyat karşılaştırmasına göre iPhone 18 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu, Türkiye'de 2.813,52 dolarlık fiyat karşılığıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye'yi 2.307,33 dolarla Brezilya ve 1.717,76 dolarla Hindistan takip ediyor. ABD'de ise aynı modelin başlangıç fiyatı 1.199 dolar olarak açıklanmış durumda.

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Reuters

Söz konusu karşılaştırma, telefonun farklı pazarlardaki satış bedelleri arasında önemli bir uçurum bulunduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte ülkeler arasındaki fiyat sıralaması, döviz kurlarındaki değişimlere ve satış vergilerinin hesaplamaya dahil edilip edilmemesine göre farklılık gösterebiliyor.

TÜRKİYE'DE IPHONE 18 PRO FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın Türkiye'de satışa sunduğu iPhone 18 Pro, dört farklı depolama kapasitesiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Başlangıç modelinin fiyatı 137.999 TL olarak belirlenirken kapasite arttıkça satış bedeli de yükseliyor. En yüksek depolama alanını sunan 2 TB'lık versiyonun fiyatı ise 243.999 TL'ye ulaşıyor.

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Apple

iPhone 18 Pro Türkiye satış fiyatları

256 GB 137.999 TL 512 GB 154.999 TL 1 TB 188.999 TL 2 TB 243.999 TL

Bu fiyatlar, özellikle daha fazla fotoğraf, video ve uygulama depolamak isteyen kullanıcılar açısından telefonun maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Başlangıç modeliyle 2 TB depolama kapasitesine sahip versiyon arasında 106 bin TL'lik fark bulunuyor.

TÜRKİYE'DE IPHONE FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?

Türkiye'deki iPhone fiyatlarını etkileyen unsurların başında döviz kuru ve elektronik cihazlara uygulanan vergiler geliyor. Cep telefonlarının satış fiyatına Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi kalemler yansıtılıyor. Bu maliyetler, cihazın vergisiz satış bedeliyle tüketiciye sunulan nihai fiyatı arasında önemli bir fark oluşmasına neden oluyor.

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Vergilerin yanı sıra küresel üretim maliyetleri, lojistik giderleri ve şirketlerin bölgesel fiyatlandırma politikaları da ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarında rol oynuyor. Türkiye'deki tüketiciler açısından özellikle üst segment telefonlara erişim, artan maliyetlerle birlikte daha yüksek bütçe gerektiriyor.

YURT DIŞINDAN IPHONE GETİRMEK DAHA AVANTAJLI MI?

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki fiyat farkı, yeni telefon satın almayı planlayan kullanıcıların yurt dışı seçeneklerine yönelmesine neden olabiliyor. Ancak başka bir ülkeden satın alınan telefonun Türkiye'de kullanılabilmesi için uygulanabilen IMEI kayıt ücreti ve yolcu beraberinde cihaz getirme şartları, toplam maliyet hesabında önemli yer tutuyor.

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Bu nedenle yurt dışındaki daha düşük satış fiyatı her zaman daha ekonomik bir alışveriş anlamına gelmiyor. Cihaz bedeline eklenen kayıt ücreti, seyahat masrafları ve diğer yükümlülükler, telefonun Türkiye'deki satış fiyatıyla karşılaştırılırken dikkate alınması gereken unsurlar arasında bulunuyor.

Apple'ın yeni modeliyle birlikte ülkeler arasındaki akıllı telefon fiyat farkları bir kez daha gündeme gelirken Türkiye'deki yüksek satış bedelleri, tüketicilerin satın alma kararlarında belirleyici olmayı sürdürüyor.