Elon Musk’tan Hindistan’a Starlink atağı! Ambani’nin Jio’suna karşı uygun fiyat taahhüdü
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Hindistan'da Starlink uydu internet hizmetini uygun fiyatla sunacağını açıklayarak Mukesh Ambani'nin düşük maliyetli Reliance Jio'suna açıkça meydan okudu. Açıklama, Jio Platforms'un 106 milyar dolarlık rekor halka arzından sadece birkaç gün önce geldi. Musk, hükümeti ve Ambani'yi Starlink'in girişini engellemekle suçlarken, rekabetin vatandaşlara daha fazla seçenek sunacağını savundu. Her iki tarafın uydu girişimleri de hâlâ son güvenlik onayını bekliyor. Ucuz veri stratejisiyle bilinen Hindistan pazarında yeni bir rekabet dönemi kapıda.
Hindistan’ın dijital yükselişi, son on yılda ucuz mobil veri ve yüz milyonlarca yeni internet kullanıcısıyla şekillendi. Reliance Jio, neredeyse bedava internet vaadiyle pazarı kökten değiştirirken, şimdi gökyüzünden güçlü bir rakip geliyor. Elon Musk’ın SpaceX’i, Starlink ile bu dev pazara girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak yol yalnızca teknik engellerle değil, siyasi ve ticari gerilimlerle de dolu. Musk’ın son X paylaşımları, iki milyarerin arasındaki rekabeti açıkça alevlendirdi. Ambani’nin Jio’su tarihî bir halka arza hazırlanırken, Musk “uygun fiyat” kartını masaya koydu. İşte Hindistan internet savaşının yeni perdesi.
MUSK’TAN DOĞRUDAN AMBANI’YE MEYDAN OKUMA
Elon Musk, X platformundaki paylaşımında Starlink’i Hindistan’da erişilebilir fiyatlarla sunacağını net bir dille belirtti. “Starlink Hindistan’da çok pahalı olursa kimse almaz, bu yüzden SpaceX fiyatlandırmayı uygun hale getirmeli” diyen Musk, rekabetin ortalama vatandaşa daha fazla seçenek sunacağını vurguladı. Ambani’nin kârlarının düşebileceğini ancak işinin bitmeyeceğini de ekledi. Bu sözler, Jio Platforms’un 106 milyar dolarlık değerleme hedeflediği halka arzın hemen öncesine denk geldi. Jio’nun telekom kolu, Hindistan tarihinin en büyük halka arzına hazırlanıyor.
UCUZ VERİ STRATEJİSİ VE YENİ CEPHESİ
Jio’yu zirveye taşıyan ucuz veri politikası, Hindistan’da mobil interneti kişi başı yaklaşık 8 sent/GB seviyesine indirdi; bu oran dünyanın en düşükleri arasında yer alıyor. Musk da benzer taktiği Kenya gibi pazarlarda uygulayarak yerel operatörleri sarsmıştı. Şimdi aynı formülü Hindistan’a taşımayı planlıyor. Üstelik SpaceX yalnızca uydu internetiyle yetinmiyor; mobil operatör pazarına da girmeyi hedefliyor. İlk adım ABD’de atılacak olsa da, Hindistan gibi dev bir pazar göz ardı edilemez.
“BAŞBAKAN AMBANI” TAŞLAMASI VE SİYASİ GERİLİM
Musk’ın eleştirileri yalnızca fiyatlama ile sınırlı kalmadı. Başbakan Narendra Modi hükümetini ve Ambani’yi, Starlink’in girişini Jio lehine geciktirmekle suçladı. Cuma gecesi attığı bir postta Ambani’ye doğrudan “Başbakan Ambani” diye hitap ederek, Starlink’in rekabet etmesine izin verip vermeyeceğini sordu. Bu üslup, Musk ile Modi arasındaki uzun süredir devam eden sıcak ilişkide belirgin bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Hindistan hükümeti ise herhangi bir kayırmacılık iddiasını reddetti. Starlink, Jio’nun kendi uydu girişimi ve bir üçüncü şirket de dahil olmak üzere üç proje, son güvenlik onayını bekliyor.
REKABETİN GERÇEK KAZANANI KİM OLACAK?
Musk’ın hamlesi, Hindistan’da internet erişimini daha da ucuzlatma ve çeşitlendirme potansiyeli taşıyor. Ancak her iki tarafın da hâlâ resmi onay sürecinde olması, rekabetin ne zaman sahaya ineceğini belirsiz kılıyor. Reliance grubundan Musk’ın açıklamalarına henüz bir yanıt gelmedi. Gözler şimdi hem Jio’nun halka arzına hem de güvenlik kurullarının kararlarına çevrilmiş durumda. Uydu internetinin, yer tabanlı operatörlerin hâkimiyetini ne ölçüde sarsacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.