Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim, YEKA 2 kapsamında Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla’da hayata geçirdiği 12 rüzgâr enerji santraliyle Türkiye’de tek seferde hayata geçirilen en büyük Rüzgar Enerji Santrali yatırımlarından birini başarıyla tamamladı. Yedi yıllık yatırım yolculuğuyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini kalıcı üretim gücüne dönüştüren YEKA 2, ülkenin enerji geleceği ve sürdürülebilir büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

Geliştirme ve planlamadan türbin tedarikine, inşaattan devreye almaya kadar tüm süreçlerde mühendislik gücünü, teknolojik yetkinliğini ve operasyonel kabiliyetini ortaya koyan Enerjisa Üretim, dört farklı coğrafyada yürüttüğü yatırımları ortak bir hedef etrafında başarıyla tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öngörülerine göre yıllık yaklaşık 3,8 milyar kWh elektrik üretim potansiyeline sahip olan YEKA 2, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasını destekleyerek kaynak çeşitliliğine, enerji bağımsızlığına ve uzun vadeli enerji güvenliğine katkı sağlayacak.

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1,4 milyar dolarlık uluslararası finansmanla Türkiye’ye duyulan güven güçlendi

YEKA 2, yatırım ölçeği kadar finansman modeli ve mühendislik başarısıyla da öne çıktı. Dünyanın önde gelen uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ve bankalarının katılımıyla yaklaşık 1,4 milyar ABD doları finansman sağlanan proje, Türkiye’nin yenilenebilir enerji geleceğine ve Enerjisa Üretim’in yatırım kabiliyetine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Uluslararası finansman kuruluşlarıyla geliştirilen uzun vadeli iş birlikleri, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırım potansiyelini küresel ölçekte görünür kılarken, Enerjisa Üretim’in büyük ölçekli projeleri başarıyla hayata geçirme yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Fotoğraf: İhsan Erbil Bayçöl

"Türkiye’nin enerji geleceğini bugünden inşa ediyoruz"

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, YEKA 2’nin tamamlanmasının Türkiye’nin enerji dönüşümü açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünya, elektriğin ekonomik büyümenin, teknolojik gelişimin ve rekabet gücünün merkezine yerleştiği yeni bir döneme giriyor. Güçlü, güvenilir ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji altyapısı, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının ve gelecekteki rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline geliyor. Türkiye, güçlü yenilenebilir enerji potansiyeli, sanayi altyapısı ve mühendislik yetkinliğiyle bu dönüşümde önemli fırsatlara sahip. Enerjisa Üretim olarak biz de bu potansiyeli yatırıma, teknolojiyi üretime ve hedeflerimizi ülkemiz için kalıcı değere dönüştürerek Türkiye’nin enerji geleceğini bugünden inşa ediyoruz.

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YEKA 2, bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri. 2019 yılında çıktığımız yolculuğu bugün 1.000 MW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesini ülkemize kazandırarak taçlandırıyoruz. Bu yatırımın bizim için en büyük karşılığı, Türkiye’nin enerji geleceğine kazandırdığı uzun vadeli değer. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirirken yenilenebilir enerji kapasitesini büyütüyor, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Bu büyük başarının arkasında ise yıllar boyunca aynı hedef için çalışan, karşılaştığımız zorlukları ortak akılla aşan ve bilgi birikimini sahaya taşıyan ekiplerimizin emeği, güçlü mühendislik yetkinliğimiz, yatırım kararlılığımız ve uluslararası iş ortaklarımızın bize duyduğu güven var.

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YEKA 2, aynı zamanda birlikte başarma kültürümüzün somut bir eseri. Bu yolculuğa katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. 2040 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmeye, Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük etmeye ve ülkemizin sürdürülebilir geleceğine değer katmaya devam edeceğiz.”

Bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırıldı

Enerjisa Üretim, YEKA 2 kapsamında enerji üretimini çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal faydayla bütünleştirdi. Proje sahalarında yürütülen biyoçeşitlilik çalışmalarıyla endemik türlerin korunması desteklenirken, Gaia RES sahasında keşfedilen Fritillaria ozgeana bitkisinin bilim dünyasına yeni bir tür olarak kazandırılmasına katkı sağlandı. 2021–2026 yılları arasında gerçekleştirilen 1 milyonun üzerinde fidan dikimiyle doğal yaşamın korunması ve ekosistemlerin güçlendirilmesi desteklendi.

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YEKA 2 ile yılda 2,3 milyon ton karbon emisyonu önlenecek

Yılda yaklaşık 2,3 milyon ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı sağlaması beklenen YEKA 2, çevresel kazanımlarını sosyal projelerle de güçlendirdi. Yatırım bölgelerinde kültürel mirasın korunmasından çocukların sporla buluşmasına, orman yangınlarıyla mücadele altyapısının güçlendirilmesinden yerel toplulukların desteklenmesine uzanan çalışmalarla enerji dönüşümünün yarattığı değer bölge insanlarıyla buluşturuldu.

Enerjisa Üretim, YEKA 2 ile Türkiye’nin enerji altyapısına kazandırdığı 1.000 MW’lık gücü, doğayı ve insanı merkeze alan sürdürülebilir üretim anlayışıyla birleştirerek ülkenin enerji geleceğine uzun vadeli değer katıyor.