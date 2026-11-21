Bakanlıkça, esnaf ve sanatkar sicili kayıtlarında yer almasına rağmen elektronik ortamdaki ESBİS'te bugüne kadar veri girişi ya da güncelleme işlemleri tamamlanmamış eski esnaf kayıtlarına yönelik çalışma yürütülüyor.

Bakanlık bu kapsamda tüm esnaf örgütlerine bir yazı yollayarak, bu kayıtların güncellenmesi uyarısında bulundu.

Yazıya göre, söz konusu kayıtların güncel ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla sistem üzerinde iyileştirme ve veri standardizasyonu yapılacak.

Esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri ile ilgili odalar nezdinde bulunan tüm eski esnaf kayıtlarının incelenerek eksiklerinin giderilmesi ve sisteme işlenmesi çalışmalarının en geç 31 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Bu doğrultuda 1 Şubat 2027 itibarıyla eski esnaf kayıt ekranı ESBİS üzerinden erişime kapatılacak ve bu tarihten sonra söz konusu ekran üzerinden herhangi bir kayıt veya güncelleme işlemi yapılamayacak.

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Bakanlık, yazısında, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve hak kaybına mahal verilmemesi adına, birlikler ve bağlı odalardan konuya ilişkin ivedilikle çalışma yapmalarını ve azami hassasiyet göstermelerini talep etti.

"SEKTÖRÜN SAĞLIKLI VERİ ALTYAPISINA SAHİP OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ESBİS'in devreye alınmasından önceki dönemlere ait, elektronik ortama aktarılmamış veya güncelleme işlemleri tamamlanmamış kayıtların güncel ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

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Yiğiner, Konfederasyon olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesini önemsediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, hem esnaf ve sanatkarların geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması hem de sektörün sağlıklı ve güvenilir bir veri altyapısına sahip olması açısından büyük önem taşıyor. Herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına yol açılmaması için birliklerimizin, sicil müdürlüklerimizin ve odalarımızın gerekli inceleme ve güncelleme çalışmalarını 31 Ocak 2027 tarihine kadar titizlikle tamamlamaları gerekiyor."