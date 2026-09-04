Eti Bakır Siirt İşletmesinde yılda 1 milyon ton tüvenan cevher çıkarılıyor

Eti Bakır Siirt İşletmesi İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu, kurumda düzenlediği basın toplantısında, işletmede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kotiloğlu, gazetecilere, ilçeye bağlı Maden köyünde bulunan işletmenin hem üretim kapasitesi hem de bölgeye sağladığı ekonomik katkıyla önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İşletmede 848 çalışanın bulunduğunu kaydeden Kotiloğlu, "Ekonomimize yılda 1 milyon ton tüvenan cevher, bunun karşılığında 80 bin ton civarında konsantre cevher ve yaklaşık 14 bin ton civarında katot bakır faydası sağlıyoruz. Burada ürettiğimiz konsantreyi tamamıyla Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisimize göndererek tamamıyla yerli sermaye içerisinde ve ülkemize fayda değer katsayısına dönüştürüyoruz." dedi.

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Yaptıkları çalışmalarla hem madenci kültürünü oluşturmayı hem Türkiye madenciliğinin geleceğine katkı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Kotiloğlu, bu doğrultuda bölgesel faaliyetlerin bir paydaşı olarak vatandaş ve kurumlarla iç içe hareket ettiklerini anlattı.

"Yer altı maden üretimini yaparken Türkiye'de ve dünya madenciliğinde sayılı olan, Türkiye'de ilk dik kuyu kule sistemiyle üretim yapıyoruz. Yer altında 669 metre dip derinliği bulunan, yer üstünde de yaklaşık 74,5 metre yükseklikte bir kule sistemi ile hem cevher hem de insan nakliye sistemini oluşturan bir yapı üzerine, otomasyon sistemiyle çalışan bir yapı üzerine kurulu bir tesisimiz var. Bu, Türkiye'de tek örnek metal madenciliği için ve güvenlik katsayısı çok yüksek seviyedeki bir maden." diyen Kotiloğlu, önem verdikleri genç mühendisleri de ülke madenciliğine kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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İşletmede bölgesel istihdama da önem verdiklerine dikkati çeken Kotiloğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgesel istihdamı artırmak açısından mavi yaka çalışanlarımızın yüzde 96'lık kısmı bölgemizdeki çalışma arkadaşlarımız, beyaz yaka çalıştırma oranını da her geçen gün artırmak adına yöresel teknik personeli kadromuza katarak ve eğiterek onların yavaş yavaş bizlerin yerini almasını sağlıyoruz. Bu bizim vizyonlarımızın en başta geleni yerli ve yerli öz kaynaklarla yol almak. Buradaki en büyük değerimiz yer altındaki madenimiz değil, bizimle beraber çalışan çalışma arkadaşlarımız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Güvenlik önlemleri konusunda en üst düzeyde yapılabilecek ve Ar-Ge teknolojileriyle en üst seviyeye çıkartabilecek tüm eylem planlarını sürekli takip etmekteyiz. Evet, çok sağlam bir güvenlik altyapımız var deyip yol almıyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojiyle ve araştırmalarımızda bunun üzerine koyarak yol alıyoruz. Otokontrol sistemimizin otomasyonunu ön plana çıkararak güvenlik seviyemizi en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz."

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Bölgede doğaya ilişkin çalışmaları da sürdürdüklerini belirten Kotiloğlu, bu kapsamda yaklaşık 960 bin fidan diktiklerini, 1 milyon fidan hedefine ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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