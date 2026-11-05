Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.481,75 %0,03
        DOLAR 50,0475 %0,05
        EURO 56,3865 %0,33
        GRAM ALTIN 6.644,20 %1,66
        BITCOIN 80.296,00 %0,17
        FAİZ 39,43 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 85,10 %1,25
        GBP/TRY 67,5651 %0,19
        EUR/USD 1,1241 %0,12
        BRENT PETROL 94,46 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 10.863,26 %1,66
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda ETİ Global CEO'su Ercan Öz: "Protein bar kategorisine lezzet uzmanlığımızla yeni bir bakış açısı getiriyoruz”

        ETİ Global CEO'su Ercan Öz: "Protein bar kategorisine lezzet uzmanlığımızla yeni bir bakış açısı getiriyoruz”

        ETİ Global CEO'su Ercan Öz,Tüketiciler lezzet, içerik ve beslenme beklentilerini bir arada karşılayan ürünler arıyor. ETİ olarak global büyüme yolculuğumuzu sürdürürken bir yandan da portföyümüzü yeni nesil tüketici beklentileri doğrultusunda dönüştürüyoruz. TRUBAR, bu stratejimizin en somut örneklerinden biri. Tüketicilerin hem keyif almak hem de bilinçli seçimler yapmak istediği anlarda onların yanında olmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Protein bar kategorisine lezzet uzmanlığımızla yeni bir bakış açısı getiriyoruz"

        ETİ, 173 milyon dolarlık yatırımla portföyüne kattığı Kuzey Amerika'nın hızla büyüyen protein bar markalarından TRUBAR için özel tanıtım etkinliği düzenledi.

        ETİ Global Üst Yöneticisi (CEO) Ercan Öz'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, ETİ Pazarlama Başkanı Alper Eroğlu, içerik üreticisi ve şef İdil Yazar ve oyuncu Pınar Deniz konuşmacı olarak yer aldı.

        .png
        .png

        Türkiye'deki tüketici beklentileri ve damak tadı doğrultusunda geliştirilen TRUBAR, çilekli, Hindistan cevizli ve yer fıstıklı olmak üzere üç farklı çeşidiyle tüketicilerle buluşuyor.

        Tanıtım etkinliğinde, Türkiye'de değişen beslenme ve atıştırmalık alışkanlıklarını ortaya koyan 'Yeni Nesil Beslenme Alışkanlıkları' araştırmasının sonuçları da paylaşıldı.

        .png
        .png
        REKLAM

        TÜKETİCİLERİN YÜZDE 75’İ GÜNLÜK BESLENMESİNDE PROTEİN TÜKETİMİNE ÖNEM VERİYOR

        Araştırma, tüketicilerin protein ve lif içeren ürünlere yönelik beklentilerindeki değişimi ortaya koydu.

        Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı proteinin herkes için gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 75'i günlük beslenmesinde protein tüketimine önem verdiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 81'i sağlıklı olduğunu düşündüğü ürünlerin aynı zamanda lezzetli olmasını bekliyor.

        Katılımcıların yüzde 75'i sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermek istemediğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 61'i tatlı keyfi sunan yüksek proteinli paketli atıştırmalık seçeneklerinin artmasını isterken, yüzde 64'ü aynı beklentiyi yüksek lifli alternatifler için dile getiriyor.

        REKLAM

        Öte yandan TRUBAR'ın Türkiye'deki marka yüzü olan oyuncu Pınar Deniz'in rol aldığı yeni reklam filmi de etkinlikte ilk kez davetlilere izletildi.

        “PROTEİN BAR KATEGORİSİNE ETİ’NİN 65 YILLIK LEZZET UZMANLIĞIYLA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRİYORUZ”

        TRUBAR’ın Türkiye lansmanında konuşan ETİ Global CEO’su Ercan Öz, markanın ETİ’nin global büyüme stratejisindeki önemine ve değişen tüketici beklentilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

        “ETİ olarak kurulduğumuz günden beri tüketicilerimizi dinliyor, değişen beslenme alışkanlıklarını ve beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için her yeni ürün, insanların hayatına mutluluk katmanın yeni bir yolu. Bu yılın başında 173 milyon dolarlık yatırımla ailemize kattığımız TRUBAR da bu yaklaşımın önemli bir yansıması. TRUBAR’ın kuruluş hikayesinde bizi en çok etkileyen nokta, insanların sevdikleri lezzetlerden vazgeçmeden beslenme tercihlerine uygun seçeneklere ulaşabilmesi oldu. Bugün tüketiciler; lezzet, içerik ve beslenme beklentilerini bir arada karşılayan ürünler arıyor. ETİ olarak global büyüme yolculuğumuzu sürdürürken bir yandan da portföyümüzü yeni nesil tüketici beklentileri doğrultusunda dönüştürüyoruz. TRUBAR, bu stratejimizin en somut örneklerinden biri. Tüketicilerin hem keyif almak hem de bilinçli seçimler yapmak istediği anlarda onların yanında olmayı hedefliyoruz.”

        REKLAM

        “FONKSİYONEL ATIŞTIRMALIK GIDA TARAFINA YÖNELDİK”

        Fonksiyonel atıştırmalıkların ETİ’nin büyüme potansiyeli gördüğü alanlardan biri olduğunu vurgulayan Ercan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Türkiye’de protein bar kategorisinin hızlı bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. 2026 yılının başından bugüne kadar olan dönemi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, fonksiyonel bar kategorisi tonaj bazında yüzde 19,2 büyürken protein barlarda bu oran yüzde 103’e ulaşıyor. Bu tablo, tüketicilerin protein içeriği yüksek atıştırmalıklara olan ilgisinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Biz de bu kategoriye ETİ’nin en güçlü olduğu yerden, lezzetten yaklaşıyoruz. TRUBAR ile bitkisel bazlı protein ve lif içeriğini tatlı lezzetiyle buluşturuyor, bunu Türkiye’de tüketicilerimizin beklenti ve damak tadına göre geliştirdiğimiz özel reçetelerle sunuyoruz. Amacımız, protein barları yalnızca fonksiyonel özellikleriyle değil, lezzetleriyle de tercih edilen ve günün farklı anlarında keyifle tüketilen bir seçenek haline getirmek. TRUBAR, ETİ’nin global büyüme yolculuğunda önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda yeni ürünler ve farklı lezzetlerle markayı büyütmeyi, TRUBAR’ı çok daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilek Gül ile HT 360 - 3 Kasım 2026

        ABD ara seçimleri sonuçları ve bu değişimlerin Türkiye üzerindeki etkilerini Dilek Gül ile HT 360 programında inceliyoruz. Kongre dengelerinin küresel siyasete yansımalarını öğrenin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçları, Temsilciler Meclisi'ndeki yeni sandalye dağılımı ile birlikte Wash...
        #Eti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı
        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        O an kamerada! Markette kanlı yağma
        O an kamerada! Markette kanlı yağma
        2053 hedefi için 500 milyar dolar yatırım gerekiyor
        2053 hedefi için 500 milyar dolar yatırım gerekiyor
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Altında coşku sürüyor
        Altında coşku sürüyor
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        İflasın üstüne boşanma geldi
        İflasın üstüne boşanma geldi
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Estetiğim yok"
        "Estetiğim yok"
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!