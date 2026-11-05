ETİ Global CEO'su Ercan Öz: "Protein bar kategorisine lezzet uzmanlığımızla yeni bir bakış açısı getiriyoruz”

ETİ, 173 milyon dolarlık yatırımla portföyüne kattığı Kuzey Amerika'nın hızla büyüyen protein bar markalarından TRUBAR için özel tanıtım etkinliği düzenledi.

ETİ Global Üst Yöneticisi (CEO) Ercan Öz'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, ETİ Pazarlama Başkanı Alper Eroğlu, içerik üreticisi ve şef İdil Yazar ve oyuncu Pınar Deniz konuşmacı olarak yer aldı.

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Türkiye'deki tüketici beklentileri ve damak tadı doğrultusunda geliştirilen TRUBAR, çilekli, Hindistan cevizli ve yer fıstıklı olmak üzere üç farklı çeşidiyle tüketicilerle buluşuyor.

Tanıtım etkinliğinde, Türkiye'de değişen beslenme ve atıştırmalık alışkanlıklarını ortaya koyan 'Yeni Nesil Beslenme Alışkanlıkları' araştırmasının sonuçları da paylaşıldı.

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TÜKETİCİLERİN YÜZDE 75’İ GÜNLÜK BESLENMESİNDE PROTEİN TÜKETİMİNE ÖNEM VERİYOR

Araştırma, tüketicilerin protein ve lif içeren ürünlere yönelik beklentilerindeki değişimi ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı proteinin herkes için gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 75'i günlük beslenmesinde protein tüketimine önem verdiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 81'i sağlıklı olduğunu düşündüğü ürünlerin aynı zamanda lezzetli olmasını bekliyor.

Katılımcıların yüzde 75'i sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermek istemediğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 61'i tatlı keyfi sunan yüksek proteinli paketli atıştırmalık seçeneklerinin artmasını isterken, yüzde 64'ü aynı beklentiyi yüksek lifli alternatifler için dile getiriyor.

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Öte yandan TRUBAR'ın Türkiye'deki marka yüzü olan oyuncu Pınar Deniz'in rol aldığı yeni reklam filmi de etkinlikte ilk kez davetlilere izletildi.

“PROTEİN BAR KATEGORİSİNE ETİ’NİN 65 YILLIK LEZZET UZMANLIĞIYLA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRİYORUZ”

TRUBAR’ın Türkiye lansmanında konuşan ETİ Global CEO’su Ercan Öz, markanın ETİ’nin global büyüme stratejisindeki önemine ve değişen tüketici beklentilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“ETİ olarak kurulduğumuz günden beri tüketicilerimizi dinliyor, değişen beslenme alışkanlıklarını ve beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için her yeni ürün, insanların hayatına mutluluk katmanın yeni bir yolu. Bu yılın başında 173 milyon dolarlık yatırımla ailemize kattığımız TRUBAR da bu yaklaşımın önemli bir yansıması. TRUBAR’ın kuruluş hikayesinde bizi en çok etkileyen nokta, insanların sevdikleri lezzetlerden vazgeçmeden beslenme tercihlerine uygun seçeneklere ulaşabilmesi oldu. Bugün tüketiciler; lezzet, içerik ve beslenme beklentilerini bir arada karşılayan ürünler arıyor. ETİ olarak global büyüme yolculuğumuzu sürdürürken bir yandan da portföyümüzü yeni nesil tüketici beklentileri doğrultusunda dönüştürüyoruz. TRUBAR, bu stratejimizin en somut örneklerinden biri. Tüketicilerin hem keyif almak hem de bilinçli seçimler yapmak istediği anlarda onların yanında olmayı hedefliyoruz.”

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“FONKSİYONEL ATIŞTIRMALIK GIDA TARAFINA YÖNELDİK”

Fonksiyonel atıştırmalıkların ETİ’nin büyüme potansiyeli gördüğü alanlardan biri olduğunu vurgulayan Ercan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de protein bar kategorisinin hızlı bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. 2026 yılının başından bugüne kadar olan dönemi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, fonksiyonel bar kategorisi tonaj bazında yüzde 19,2 büyürken protein barlarda bu oran yüzde 103’e ulaşıyor. Bu tablo, tüketicilerin protein içeriği yüksek atıştırmalıklara olan ilgisinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Biz de bu kategoriye ETİ’nin en güçlü olduğu yerden, lezzetten yaklaşıyoruz. TRUBAR ile bitkisel bazlı protein ve lif içeriğini tatlı lezzetiyle buluşturuyor, bunu Türkiye’de tüketicilerimizin beklenti ve damak tadına göre geliştirdiğimiz özel reçetelerle sunuyoruz. Amacımız, protein barları yalnızca fonksiyonel özellikleriyle değil, lezzetleriyle de tercih edilen ve günün farklı anlarında keyifle tüketilen bir seçenek haline getirmek. TRUBAR, ETİ’nin global büyüme yolculuğunda önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda yeni ürünler ve farklı lezzetlerle markayı büyütmeyi, TRUBAR’ı çok daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz.”