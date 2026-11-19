Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayı nihai enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4'e yükseldi. Tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,1 seviyesindeydi. Euro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekimde yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyona en yüksek katkıyı 1,89 puanla enerji fiyatları yaptı. Enerjiyi 1,55 puanla hizmetler, 0,30 puanla enerji dışı sanayi ürünleri ve 0,29 puanla gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

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Böylece Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle ekimde yüzde 4'e çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bölgede çekirdek TÜFE'deki artış da yüzde 2,6 ile tahminleri aştı.

Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının körüklediği enflasyon riskleri Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde uygulayacağı para politikalarına yönelik beklentilerde kendini gösteriyor.

Piyasalarda, bankanın aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, nisan ayına kadar ilave bir artışın olabileceği de fiyatlanıyor.