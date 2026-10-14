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        Haberler Ekonomi Teknoloji Facebook’ta yeni dönem: 'Senin Algoritman'

        Facebook’ta yeni dönem: 'Senin Algoritman'

        Meta, Facebook'ta kullanıcıların Akış ve Reels bölümlerinde görmek istedikleri içerikleri kendi ifadeleriyle belirleyebilecekleri "Senin Algoritman" özelliğini duyurdu. Yapay zekâ destekli sistem, kullanıcıların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak içerik önerilerine yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Facebook'ta yeni dönem: 'Senin Algoritman'

        Meta, Facebook kullanıcılarının içerik önerilerini kişisel tercihlerine göre şekillendirmelerini sağlayacak yeni yapay zekâ destekli araçlarını tanıttı. “Senin Algoritman” adı verilen özellikle kullanıcılar, Akış ve Reels bölümlerinde hangi konularda daha fazla veya daha az içerik görmek istediklerini kendi cümleleriyle ifade edebilecek.

        Meta'nın 13 Ekim tarihli açıklamasına göre yeni özellik, kullanıcıların ilgi alanlarını doğrudan belirtmelerine ve içerik önerilerini buna göre düzenlemelerine olanak tanıyacak.

        ÜÇ NOKTALI MENÜDEN ERİŞİLECEK

        Kullanıcılar, “Senin Algoritman” özelliğine gönderilerin üzerindeki üç noktalı menüden ulaşabilecek. Bu bölümden ilgi duydukları konuları ekleyebilecek ve mevcut tercihlerini yönetebilecek.

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        Meta, içeriklere ilişkin geri bildirim seçeneklerini de genişletiyor. Kullanıcılar, bir gönderide “İlgileniyorum” veya “İlgilenmiyorum” seçeneklerini işaretledikten sonra bazı durumlarda ek sorularla karşılaşabilecek. Böylece hangi içerikleri neden beğendiklerini ya da hangi konulardan daha az görmek istediklerini daha ayrıntılı biçimde anlatabilecek.

        Şirket, kullanıcıların kendi ifadeleriyle ilettiği geri bildirimlerin öneri sistemine gerçek zamanlı yansıtılacağını belirtti. Bu sayede kullanıcıların tercihleri doğrultusunda aynı oturum içerisinde karşılarına çıkan içerikler de değişebilecek.

        YAPAY ZEKÂ ALGORİTMAYI ŞEKİLLENDİRECEK

        Meta, Facebook'un mevcut içerik sıralama sistemlerinin kullanıcıların beğenileri, yorumları ve izledikleri videolar başta olmak üzere çok sayıda sinyalden yararlanarak ilgi alanlarını belirlediğini kaydetti.

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        Yeni sistemde ise büyük dil modellerinden (LLM) yararlanılacak. Bu modeller, kullanıcıların doğal dilde ifade ettiği ilgi alanlarını, bağlamı ve niyetini değerlendirebilecek. Böylece algoritma, kullanıcıların platformdaki davranışlarından elde edilen verilerin yanı sıra doğrudan belirttikleri tercihleri de dikkate alacak.

        Meta, serbest biçimli metinlerle ifade edilen tercihlerin mevcut verilerle birleştirilmesinin, Akış ve Reels bölümlerindeki önerileri daha kişisel ve kullanıcıların beklentilerine daha duyarlı hale getireceğini bildirdi.

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        #facebook
        #Meta
        #Yapay Zeka
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