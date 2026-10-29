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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed Başkanı Warsh: Toplantı takviminde değişikliğe gideceğiz

        Fed Başkanı Warsh: Toplantı takviminde değişikliğe gideceğiz

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini belirterek, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını ve bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Toplantı takviminde değişikliğe gideceğiz"

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini belirterek, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını ve bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti.

        Warsh, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutma kararının ardından basın toplantısı düzenledi.

        Gelecek sonbahardan itibaren FOMC'nin toplantı takviminde değişikliğe gitmeyi kararlaştırdıklarını belirten Warsh, "FOMC için yılda 8 toplantının doğru sayı olduğuna inanıyoruz ancak 2027'de yapılacak toplantılardan biri genel para politikası stratejisine odaklanacak. Bu toplantıda federal fon oranına ilişkin oylama yapılması veya bir politika açıklaması yayımlanması öngörülmüyor." dedi.

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        Warsh, gelecek yıl yapılacak diğer toplantıların para politikası kararlarının alındığı olağan toplantılar olacağını kaydederek, "2028'de ise strateji görüşmelerine ayrılmış iki toplantı, para politikası kararlarının alınacağı 6 toplantı yapılmasını öngörüyorum." diye konuştu.

        Bu değişikliğin gerekçesini de anlatan Warsh, doğru para politikası kararlarını alabilmek için kısa vadeli gelişmeleri düzenli aralıklarla, zamanında ve yeterli bilgi ışığında değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

        Warsh, entelektüel açıdan farklı görüşlere sahip bir grup olarak stratejik değerlendirmelere, büyük meseleleri yeniden ele almaya ve daha uzun vadeli perspektiflerden düşünmeye zaman ve alan ayırmanın da aynı derecede önemli olduğunu aktardı.

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        Toplantı takviminin ve gündeminin belirlenmesinin basit bir idari detaydan çok daha fazlası olduğuna inandığını vurgulayan Warsh, bunun müzakerelerin niteliğini ve kalitesini, nihayetinde de aldıkları kararların yerinde olmasını etkileyen kurumsal bir tercih olduğunu kaydetti.

        Warsh, bunu para politikasının yürütülmesini doğru bir zemine oturtmaya yönelik bir başka adım olarak nitelendirdi.

        "ENFLASYONU DŞÜRMEK SORUMLULUĞUMUZ"

        Ekonomik görünüme dair değerlendirmelerde de bulunan Warsh, belirsizliklerin bir kısmının jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti.

        Warsh, istihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediğini ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik olmadığını, buna karşın enflasyonun yüksek seviyesini koruduğunu belirtti.

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        ABD'lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsh, "Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz." dedi.

        Warsh, bu nedenle FOMC'nin son birkaç gündeki görüşmelerinin fiyat istikrarına odaklandığını anlattı.

        "FİNANSAL KOŞULLAR SIKI DEĞİL"

        Eylül ayındaki politika kararından bu yana finansal koşullar ve kredi koşullarının sıkılaştığını belirten Warsh, piyasa katılımcılarının sermaye tahsisinde daha seçici davranmaya başladığını ifade etti.

        Warsh, genel finansal koşullar daha sıkı bir hale gelmiş olsa da, bunları "sıkı" olarak nitelendiremeyeceğini anlattı.

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        Son haftalarda enerji ve ilişkili ürünlerin fiyatlarının yeniden yükseldiğine işaret eden Warsh, belirli sektörlerdeki fiyat değişimlerinin ekonominin geneline yayılarak enflasyonu artırmasını önlemenin ve enflasyon beklentilerinin çıpalı kalmasını sağlamanın önemini vurguladı.

        Warsh, ekonomik ve finansal gelişmelerdeki belirsizliklere rağmen Fed'in fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığının net olduğunu belirterek, gelecek dönemde elde edilecek verilerin para politikasının yönünü belirlemeye yardımcı olacağını ifade etti.

        Reel ekonominin güçlü olduğu dönemlerde ileriye dönük yönlendirme yapmanın gerekli olduğuna inanmadığını dile getiren Warsh, gelecek toplantılar hakkında önceden hüküm vermeyi de doğru bulmadığını yineledi.

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        "SİYASET KARARDA HİÇBİR ROL OYNAMADI"

        ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin Fed'in faiz oranını sabit tutma kararında etkili olup olmadığına ilişkin bir soruya Warsh, "Siyaset, kararda hiçbir rol oynamadı." yanıtını verdi.

        Warsh, para politikası toplantısı kapsamında iki gününü meslektaşlarıyla geçirdiğini, bu süre zarfında siyaset, seçimler veya gelecek hafta yaşanacak gelişmelere ilişkin herhangi bir söz duymadığını aktardı.

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