Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Şimşek başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Komitede, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığına ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye piyasalarımızda yaşanan son gelişmeler akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."