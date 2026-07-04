Fon gelirlerinin kullanım oranı 2026 yılı için yüzde 50 oldu

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin kullanım oranına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinden, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve çalışanların vasıflarını yükseltmek amacıyla kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

İSTİHDAMI ARTIRICI ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK

Söz konusu kaynak; işsizlik riskini azaltmaya, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenen kişilerin başka alanlara yönlendirilmesine, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalarda kullanılacak.

Ayrıca işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri, iş gücü piyasasına ilişkin araştırma ve planlama faaliyetleri ile ilgili mevzuat kapsamında belirlenen bazı personel ödemeleri de bu kapsama dahil olacak.

Karar doğrultusunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesinde yüzde 30 olarak belirlenen kullanım oranı, 2026 yılı için yüzde 50 olarak uygulanacak.