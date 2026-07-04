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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon gelirlerinin kullanım oranı 2026 yılı için yüzde 50 oldu

        Fon gelirlerinin kullanım oranı 2026 yılı için yüzde 50 oldu

        İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden belirli amaçlar için kullanılabilecek oranı, 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşsizlik Fonu'nda oran artırıldı

        İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin kullanım oranına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Kararla, İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinden, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve çalışanların vasıflarını yükseltmek amacıyla kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

        İSTİHDAMI ARTIRICI ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK

        Söz konusu kaynak; işsizlik riskini azaltmaya, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenen kişilerin başka alanlara yönlendirilmesine, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalarda kullanılacak.

        Ayrıca işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri, iş gücü piyasasına ilişkin araştırma ve planlama faaliyetleri ile ilgili mevzuat kapsamında belirlenen bazı personel ödemeleri de bu kapsama dahil olacak.

        Karar doğrultusunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesinde yüzde 30 olarak belirlenen kullanım oranı, 2026 yılı için yüzde 50 olarak uygulanacak.

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        #işsizlik fonu
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