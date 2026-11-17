Fuzul, konut finansmanı alanında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiren Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu’na (EFBS) katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Fuzul, üyelik kapsamında farklı ülkelerdeki uygulamaları yakından takip etmeyi, Türkiye’de edindiği birikimi paylaşmayı ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Brüksel merkezli EFBS, 1962’den bu yana konut sahipliğini destekleyen çalışmalarıyla Avrupa’da konut finansmanı alanında ortak bir temsil ve iş birliği zemini oluşturuyor. Üyelerinin çıkarlarını Avrupa Birliği nezdinde temsil eden federasyon, konut finansmanını ilgilendiren politika ve düzenlemeleri takip ediyor. Aynı zamanda konut finansmanı ve konut politikaları konusunda üyeleri arasında düzenli bilgi ve deneyim paylaşımını destekliyor.

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“Bu üyeliği karşılıklı öğrenme fırsatı olarak görüyoruz”

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Fuzul’ün EFBS üyeliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Avrupa’da konut tasarrufu alanında yüz yılı aşan geçmişe sahip kuruluşlar var. Bu köklü birikimden yararlanmayı ve Türkiye’de edindiğimiz deneyimi paylaşmayı önemsiyoruz. Bizim uygulamamız konutun yanı sıra araç ve iş yeri finansmanını da kapsayarak daha fazla ihtiyaca yanıt veriyor. Ülkeler arasında işleyiş ve yöntemler bakımından farklılıklar bulunması, deneyim paylaşımını daha da değerli kılıyor. Birbirimizin uygulamalarını yakından tanıyarak kendi çalışmalarımızı geliştirebileceğimize inanıyoruz. Bu üyeliği karşılıklı öğrenme fırsatı olarak görüyoruz. Zagreb’de kurduğumuz ilişkileri sürdürmek ve gelecekte federasyon üyelerini İstanbul’da da ağırlamak istiyoruz.”

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Fuzul’e üyelik sertifikasının takdim edildiği güz toplantısı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirildi. Toplantıda şirketi Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Baş Hukuk Müşaviri Burak Boz temsil etti. İki günlük programda finansal işler, konut politikası ve pazarlama ile hukuki işler komitelerinin oturumları ve genel kurul yer aldı.