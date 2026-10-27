Gençler yapay zekâyla toplumsal sorunlara çözüm arayacak

Vodafone Vakfı, Habitat Derneği ile hayata geçirdiği Yapay Zekâ Yıldızları projesi kapsamında gençlerin yapay zekâ alanındaki bilgi ve becerilerini girişimcilik yetkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Projenin girişimcilik bileşeni AI Startup Studio, bu yıl "Yapay Zekâ Çağında Dijital Refah" temasıyla gençlerin dijital dünyanın bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini sorgulamalarını ve yapay zekâ destekli yenilikçi çözümler geliştirmelerini hedefliyor.

Üç aşamalı kuluçka modeliyle tasarlanan program, gençlerin fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürmelerine olanak tanıyor. İlk aşamada 25 takımın yer alacağı programda ikinci aşamaya 10 takım devam edecek. Girişimcilik yolculuğunun sonunda ise 5 finalist takım, geliştirdikleri projeleri Demo Day'de sektör temsilcileri, mentorlar ve yatırımcılarla buluşturacak. Finalde birinci seçilen takım 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

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Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Yapay zekâ teknolojilerinin günlük yaşamın ayrılmaz parçası hâline geldiği günümüzde, dijital dönüşüm yalnızca yeni fırsatlar değil, bireysel ve toplumsal yaşam açısından üzerinde düşünülmesi gereken yeni sorular da ortaya çıkarıyor. Teknolojinin bilinçli kullanımı, dijital ortamlarda güvenli ve sağlıklı deneyimler geliştirilmesi, bireylerin dijital dünyayla kurduğu ilişkinin güçlendirilmesi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi daha fazla önem kazanıyor. Yapay Zekâ Yıldızları projemiz kapsamında düzenlenen AI Startup Studio, bu yılın teması olan Yapay Zekâ Çağında Dijital Refah ile gençleri bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet ediyor. Program kapsamında takımlardan, teknolojinin bireyler ve toplum üzerindeki etkileriyle ilişkili bir sorun belirlemeleri ve bu soruna yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak yenilikçi, uygulanabilir ve toplumsal fayda odaklı çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Gençler, dijital refah kavramını kendi deneyimleri ve gözlemleri üzerinden ele alarak yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojinin insan yaşamına olumlu katkılar sunması için fikir üreten bireyler olma fırsatı yakalayacak."

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Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu:

"Habitat Derneği olarak gençlerin dijital dönüşümün yalnızca bir parçası değil, bu dönüşüme yön veren ve toplumsal fayda üreten bireyler olmalarını önemsiyoruz. Vodafone Vakfı ile yürüttüğümüz Yapay Zekâ Yıldızları projesi kapsamında gençlerin yapay zekâ alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra bu becerileri gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmek için kullanmalarını destekliyoruz. AI Startup Studio ile gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, girişimcilik süreçlerini deneyimleyebilecekleri ve yenilikçi çözümlerini somut projelere dönüştürebilecekleri bir alan sunuyoruz. Bu yıl 'Yapay Zekâ Çağında Dijital Refah' temasıyla gençlerin dijital dünyaya kendi deneyimleri üzerinden bakmalarını, karşılaştıkları sorunlara çözüm geliştirmelerini ve teknolojinin daha güvenli, kapsayıcı ve insan odaklı kullanımına katkı sağlamalarını hedefliyoruz. 25 takımla başlayıp 5 finalist takımla tamamlanacak bu yolculukta bizim için en önemli kazanım, gençlerin yalnızca ortaya koydukları projeler değil; geliştirdikleri eleştirel düşünme, problem çözme, ekip çalışması ve girişimcilik becerileri olacak. Gençlerin teknolojiyle tüketen değil üreten bireyler olarak geleceği şekillendirmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

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ÜÇ AŞAMALI BİR PROGRAM

AI Startup Studio, lise öğrencilerinin fikir geliştirmeden prototiplemeye, iş modeli oluşturmadan proje sunumuna kadar girişimcilik süreçlerini deneyimleyebilecekleri kapsamlı bir gelişim yolculuğu sunuyor.

Programın ilk aşamasına seçilecek 25 takım, yapay zekâ ve girişimcilik eğitimleri ile uygulamalı atölyelere katılarak proje fikirlerini geliştirecek. İkinci aşamaya ilerleyen 10 takım ise mentorluk ve koçluk destekleriyle çözümlerini olgunlaştırmaya, prototiplerini geliştirmeye ve projelerinin uygulanabilirliğini test etmeye odaklanacak.

Program boyunca gençler; problem çözme, eleştirel düşünme, ekip çalışması, yaratıcı düşünme ve girişimcilik gibi geleceğin yetkinliklerini geliştirme imkânı bulacak. Üçüncü ve son aşamada 5 finalist takım, projelerini Demo Day'de sektör temsilcileri ve yatırımcılara sunacak. Finalde birinci seçilen takım 150 bin TL'lik büyük ödülle desteklenecek.

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AI Startup Studio bu yapısıyla gençlerin yalnızca fikir üretmesini değil, fikirlerini somut çözümlere dönüştürmelerini ve girişimcilik ekosistemiyle tanışmalarını amaçlıyor.

GENÇLER TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM GELİŞTİRECEK

Yapay Zekâ Yıldızları projesinin temel yaklaşımını oluşturan teknolojiyle üretim ve toplumsal fayda odağı, AI Startup Studio ile girişimcilik alanına taşınıyor.

Program, gençlerin yapay zekâyı yalnızca günlük yaşamlarını kolaylaştıran bir araç olarak görmelerinin ötesine geçerek toplumsal sorunlara çözüm geliştirmek için kullanmalarını teşvik ediyor. Dijital refah odağında geliştirilecek projelerle gençlerin teknoloji ve insan ilişkisini daha bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeleri, dijital dünyanın sunduğu fırsatları toplumsal faydaya dönüştürmeleri ve kendi çözüm önerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

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SON BAŞVURU TARİHİ 14 KASIM

AI Startup Studio'ya 14-16 yaş aralığındaki lise öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, en az 2, en fazla 3 öğrenciden oluşan takımlar halinde gerçekleştirilecek. Her takımın program süresince kendisine rehberlik edecek bir danışmanının bulunması gerekiyor.

Programa katılmak için ileri düzey kodlama bilgisi şartı aranmıyor. Teknolojiye ilgi duyan, öğrenmeye açık ve yapay zekâ ile toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen gençler programa başvurabilecek. Başvuru aşamasında takımların dijital refah teması kapsamında belirledikleri sorunu ve bu soruna yönelik geliştirmeyi planladıkları yapay zekâ temelli proje fikirlerini paylaşmaları yeterli olacak. Başvurular 14 Kasım'a kadar yapılabilecek.

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Yapay Zekâ Yıldızları projesi, 81 ilde çocukların ve gençlerin yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmeyi, dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi ve teknolojiyle üretim yapmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Eğitimler, uygulamalı atölyeler ve farklı yaş gruplarına yönelik gelişim programlarıyla çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturan proje, AI Startup Studio aracılığıyla lise öğrencilerinin girişimcilik potansiyelini de destekliyor.

Bu yıl dijital refah odağında gerçekleştirilecek AI Startup Studio, gençlerin yapay zekâ teknolojilerini insan ve toplum yararına kullanarak geleceğin dijital dünyasına kendi çözümleriyle katkıda bulunmalarına alan açıyor.