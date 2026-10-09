Gram altın yükselişte

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 11.20 itibarıyla 6 bin 656 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 646 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 584 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 4 bin 190 dolarda seyrediyor.

Tahvil piyasasındaki satış baskısı, ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı yapmasıyla bir miktar azaldı. Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüş ve dolardaki güç kaybından destek buluyor.

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Analistler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'da arz kesintisi risklerinin enflasyon endişelerini artırdığını, merkez bankalarından yeni faiz artırımları gelmesi durumunda altın fiyatları üzerindeki baskının sürebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.